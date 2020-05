Grupo Beta San Miguel traslada 60 mil toneladas de caña de Atoyac a Tezonapa

Desde ayer lunes empezaron a transportar 400 camiones las más de 60 mil toneladas de caña que quedan en la zona de abasto del ingenio Central Potrero hacia el ingenio Constancia, en Tezonapa.



Esto derivado de no haber llegado a un acuerdo con entre la base obrera del sindicato de la Sección 23 del Stiasrm con el Grupo Beta San Miguel sobre el pago de utilidades.



Los cañeros ante esta situación, las organizaciones cañeras Unión Local de Cañeros A. C. y CNPR, que encabezan José Luis Gordillo Fernández y Ángel Gómez Tapia, respectivamente; buscando dar solución a la cosecha de los productores, acordaron con la empresa Central Potrero llevar la caña al ingenio Constancia, que se ubica en Tezonapa, que es del mismo grupo Beta San Miguel.



Entre los riesgos de esta derivación, desde el primer día que emprendieron esta aventura de llevar la caña a más de 45 kilómetros, ya se volcó el primer camión, ocasionando pérdidas para el camionero; pero esos son los riesgos que corren por ganarse unos pesos más, dijeron chóferes que ayudaron a levantar el camión volcado.



Se espera que las 60 mil toneladas de caña que quedan por industrializar se lleve a cabo en unos 15 días, donde el ingenio Central Potrero se comprometió a pagar la diferencia del transporte para que los productores no salgan afectados.



Mientras tanto, para coordinar la llegada de los camiones, buscar darles la comida y cuidar su rendimiento en fábrica, se fue todo un equipo de empleados y químicos a Tezonapa a efecto de cuidar la cosecha de los cañeros abastecedores de ingenio Central Potrero.