Grupo MAS destruyó nueva calle; sospechan corrupción de Alcaldía de Veracruz

Trabajadores del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) destrozaron la calle Fraternidad, de la colonia Hidalgo en la ciudad de Veracruz, a apenas 22 días de que esta vía fuera inaugurada por el alcalde Fernando Yunes tras una inversión de 30 millones de pesos.Vecinos explicaron que desde el miércoles, los trabajadores llegaron para señalar los cierres viales y empezar a romper el concreto hidráulico en varios puntos entre las calles de Mariano Arista y Othón Blanco.Habitantes de la zona expresaron su molestia pues la obra fue inaugurada apenas el pasado 16 de noviembre y aseguran que durante el proceso de pavimentación, Grupo MAS nunca acudió.“La calle está nueva y ya están rompiendo, doble gasto, doble trabajo, según lo que vimos es que Grupo MAS nunca vino a atender las tuberías cuando se les hizo el llamado de que iban a construir la calle, entonces ahora que ven que la calle ya está (pavimentada) y fugas de agua y todo eso ya andan rompiendo las calles, no vinieron nunca”, dijo el vecino afectado Carlos Montoya.Incluso, el también abogado advirtió que Ayuntamiento y Grupo MAS incurrirían en algún tipo de corrupción, al generarse doble gasto invertido, toda vez que el organismo administra el servicio de agua y saneamiento del municipio, concesionado por el mismo Ayuntamiento.“Se llama ejercicio ilícito del servicio público, que es cuando tú proyectas una obra o actividad pero en esta obra aunque tienes información no la utilizas y esto causa un perjuicio para la comunidad, como es este caso en materia penal; y en materia administrativa, está la ley de obras en el artículo 68 y se llama vicios ocultos de la obra pública, la cual se subsana con una fianza”, dijo.Cabe señalar que en su Informe de Labores, apenas este miércoles, el Alcalde ensalzaba esta obra que beneficiaría a miles de veracruzanos, sin embargo, actualmente está lacerada y Grupo MAS no ha especificado por ningún medio el motivo de haber desecho parte de la reciente pavimentación hidráulica.Grupo MAS sólo informó que trabaja en la calle Fraternidad y Arista, cerrándose parcialmente la vialidad, por lo que recomendó tomar precauciones y vías alternas.