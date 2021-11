Grupo MAS estropea calle recién inaugurada en Veracruz Puerto

Obra municipal con una inversión de más de 22 millones es estropeada por Grupo MAS a menos de un mes de su inauguración, vecinos inconformes señalan posibles actos de corrupción al tratarse de una obra mal planeada.Desde el miércoles 3 de noviembre vecinos de la zona norte ven con asombro como trabajadores del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) rompían el concreto hidráulico de la Avenida Dos Bahías, obra que apenas el pasado 13 de octubre el alcalde Fernando Yunes Márquez inauguró.Es decir, la obra apenas duró 20 días para ser estropeada, ya que Grupo MÁS tuvo que demoler una parte del pavimento para intentar dar con un problema del suministro de agua en colonias como Río Medio 3 y la Lombardo Toledano.El boquete fue señalizado para que ningún vehículo que circula sobre la avenida caiga en él, mismo que continúa abierto pues no se ha resuelto el tapón que ocasiona el problema del vital líquido, por lo que siguieron excavando en calles contiguas a la avenida.Aunque el día de la inauguración Fernando Yunes señaló que se volvería una avenida funcional al ser transitada diariamente por miles de vecinos de la zona norte, en estos momentos los automovilistas se ven afectados ya que un carril tuvo que ser cerrado para evitar incidentes.“Y ahora que van a decir, puro dinero tirado a la basura” gritaba un conductor desde su vehículo que circulaba sobre Dos bahías con dirección a Torrentes.Héctor, vecino que deambulaba con su bicicleta sobre la avenida, reclamó que “Como es posible que no hayan planeado una obra mal planeada integralmente, al final es corrupción y no por chingarse el dinero tal vez, sino corrupción por no saber hacer las cosas por lo cual fuiste contratado”.El gasto por las reparaciones podría no ser absorbido por el Ayuntamiento, sino por Grupo MÁS y al final el dinero saldrá de los contribuyentes.