Grupo Multisectorial en VIH-Sida “jamás se ha robado un quinto”

La investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Golfo y activista por los derechos de las personas con VIH-Sida, Martha Patricia Ponce Jiménez, negó que haya incurrido en desvíos de recursos, tal como se ha señalado en los últimos días luego de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) contra varios de sus colegas.En conferencia de prensa, expresó que en sus 20 años de lucha contra dicha enfermedad no ha recibido “un quinto” para ello y por lo tanto, jamás se ha “robado” dicho recurso.“Hace un año me dicen que soy corrupta, porque me robaba los dineros del activismo, cuando en mis 20 años no he recibido, ni mi organización, un quinto para el activismo y ahora me dicen que los investigadores nos quejamos porque no podemos hacer corrupción, yo jamás me he robado un quinto”, afirmó.Ponce Jiménez acotó que no podría decir si estos señalamientos, aunados ahora a la posibilidad de recategorización de la relación laboral con el Gobierno Federal, se traten de alguna campaña contra los investigadores o académicos del país, que provenga del Ejecutivo o del sector de la ciencia básica.“En los últimos años nos hemos visto profundamente afectados, la ciencia en este país se ha visto afectada, primero por los recortes, que de por sí ya existían, la no creación de nuevas plazas, que no es algo nuevo pero de repente se nos viene una bola de nieve que ha ido creciendo; la reducción de los presupuestos, de los fondos y luego esas acusaciones que me parecen graves”, puntualizó.La integrante del Grupo Multisectorial en ITS y VIH-Sida del Estado de Veracruz reconoció que puede que haya investigadores o activistas que hayan incurrido en ese delito pero manifestó que no se puede “meter en un saco” a todos y catalogarlos de corruptos o de desviar recursos públicos para otras actividades distintas.“Me parece una acusación grave, delicada, que a mí en lo personal me molesta profundamente. Por un lado es mandar un mensaje a la sociedad de que no servimos para nada y que además somos ladrones, cuando muchos nos dedicamos a hacer ciencia en este país, en beneficio de México”, aseveró.La doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en familias y relaciones de género, por la Universidad Estatal de Campinas, consideró que sí se debe investigar y aclarar esta situación, siempre respetando el principio de presunción de inocencia.“Que se investigue, claro nosotros estamos y lo hemos hecho desde la propia institución, somos un sindicato (Sindicato Único de Trabajadores del CIESAS) totalmente transparente y sobre todo con presunción de inocencia”, finalizó.