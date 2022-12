Grupo “siniestro” cobra cuota a constructores de Coatzacoalcos, denuncian

Constructores de Coatzacoalcos pagan cuota para poder trabajar en la cimentación donde se construirá la Terminal de Etano debido al acoso de un grupo “siniestro”.Así lo confirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Escamilla Aguilar, quien reconoció que el cobro de cuotas sigue existiendo.Estos cobros los realizan grupos delictivos en la zona rural de Coatzacoalcos y se perpetran en los alrededores de la Laguna de Pajaritos. Los pagos van de los 2 mil a 5 mil pesos por cada una de las maquinarias que trabaja en la cimentación donde se construirá la Terminal de Etano, de lo contrario no los dejan avanzar.“Si entra una retro, esa retro paga una cuota de 2 mil a 3 mil pesos, hasta 5 mil pesos de renta mensual. Es un grupo siniestro. Donde sí hemos tenido problemas es en la zona rural pasando la Laguna de Pajaritos, más que derecho de piso, es una exigencia un tanto coercitiva en el uso de la maquinaria”, reveló.Para parar este fenómeno que afecta a los empresarios locales, Escamilla Aguilar expuso que han dialogado con líderes sindicales de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), así como con algunos transportistas y unirse.“Es un tema que ya hemos visto con los líderes sindicales tanto de CATEM, como los transportistas, porque pensamos que ellos tienen mucho que aportar para que este fenómeno no se dé y no afecte al empresario local, estatal o federal”, comentó.Cuestionado sobre la incidencia delictiva que ha venido golpeando a los empresarios, el entrevistado manifestó que ellos no fueron molestados pues resaltó que se trató del sector comercio el más azotado por la inseguridad.“Ninguna industria está exenta del tema de la delincuencia organizada. Sin embargo, nosotros observamos que fuimos muy poco molestados por la delincuencia, eso se vio más en el sector comercio, en establecimientos cuyo giros es diferente al de nosotros, afortunadamente no tenemos casos registrados de afiliados que hayan sido molestados con el cobro de derecho de piso”, finalizó.