Guardia Nacional ayuda a inhibir aglomeraciones durante contigencia

El delegado regional del Gobierno Federal en Coatepec, Adrián González Naveda, informó que la Guardia Nacional está coadyuvando con los Gobiernos con acciones de contención durante esta contingencia sanitaria, sumado a las actividades entorno a la persecución del delito.



“Ellos trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana, en coordinación absoluta, fluida y constante con los municipios y con Gobierno del Estado, en las coordinaciones regionales se está monitoreando diariamente el avance de la propagación del virus con las acciones de contención necesarias, además de las actividades normales que desempeñan ellos en la persecución del delito”, detalló.



Entrevistado, abundó que los elementos están inhibiendo las aglomeraciones, sin usar la fuerza pública, directrices enviadas desde el Gobierno Federal.



“Hay una operación desde México que ellos deben de guardar y cuidar que no haya aglomeraciones, esto sin vulnerar los derechos de nadie, no se va a imponer a la fuerza. Es la solidaridad del pueblo que ha logrado que la curva epidémica no crezca exponencialmente, se hace la invitación a que la gente no salga o salga lo menos posible e inhibir aglomeraciones, sin el uso de la fuerza”, explicó.



Finalmente, no precisó el número de elementos que están a cargo del Distrito de Coatepec, pues aclaró que son movidos de acuerdo a la necesidad de cada lugar.



“Los estados de fuerza van variando, según como vayan determinando como necesarios, pueden mover a los elementos”, finalizó.