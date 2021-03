Guatemalteca denuncia que padre de su hijo incumple con pensión alimenticia del menor

La señora Lynne de nacionalidad nicaragüense, pidió la intervención de las autoridades correspondientes para solicitar que el padre de su hijo, Fernando "N", mexicano, cumpla con la pensión alimenticia del menor. También denunció que fue amenazada al solicitar que el hombre cumpla con esta obligación.



"Cada vez que busco a su papá para pedirle la pensión, siempre recibo amenazas. Me hacen páginas en Facebook falsas, llega gente extraña a mi casa. Tengo otras dos hijas y temo que les pase algo".



La fémina al no ser mexicana y por temor ante las constantes amenazas, dijo que acudió a la Dirección de Atención a Migrantes, con el fin de que en dicha área la asesoraran para darle protección, pero la trasladaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).



"Acudí a Migración por las amenazas, yo desconocía las leyes. Me amenazaban con que si yo no me iba en 15 días, pues que me iban a levantar. Migración me dijo que nadie podía hacer nada porque yo estaba de manera legal y que acudiera a la Fiscalía a hacer mi denuncia".



Detalló que al acudir a la FGE, en octubre de 2020, se abrió la carpeta de investigación MIGXAL/17/202, para procurar y garantizar que se respetara su integridad, que no se encontrara en peligro, daño emocional o estado de zozobra.



"No tengo dinero para un abogado. No tengo cómo hacer para tener la pensión para mí hijo que tiene dos años. En la Fiscalía, después de que llevé todas la pruebas de las amenazas, me brindaron ayuda de seguridad afuera de mi casa dos meses después de que yo acudí y solo una vez. Hasta la fecha sigo con las amenazas y temor de lo que le pueda pasar a mis hijos y a mi", expresó.