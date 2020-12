Ha sido un año difícil pero 2021 puede ser peor si no nos cuidamos: Médica

Si el año 2020 ha sido un año difícil, el 2021 podría ser peor si no nos cuidamos, si no seguimos con las medidas sanitarias para prevenir contagios por COVID-19, así lo considera la doctora Ivonne Alejandrina Landa Contreras, médico general egresada de la Universidad Veracruzana, con 15 años laborando en la Fundación Best, en las consultas externas que ofrecen las Farmacias Similares.



Refiriendo lo señalado por el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que es improbable que la pandemia por COVID-19 termine en 2021 y que incluso podría extenderse a 2021, señaló que esta enfermedad no se parará si cada uno de nosotros no pone algo de su parte, para detener la ola de contagios.



Al contar su experiencia en este 2020, dijo que ante una situación como la del COVID-19 y la pandemia que ha generado, “creo que ninguna institución estaba preparada, y nosotros no fuimos la excepción, sin embargo, sí se nos brindaron los materiales necesarios para mantener el protocolo de sanidad y poder seguir brindando atención al público”.



“En mi caso, vi algo reducida la asistencia de pacientes, sin embargo, como algunos otros médicos particulares no deseaban dar consultas, yo sí mantuve más o menos la afluencia de pacientes; por otro lado, como algunas instituciones de salud rechazaban a pacientes diabéticos y demás, fueron pacientes que nos llegaron a nosotros, lo cual mantuvo cierto nivel de afluencia”, indicó.



Dijo que en la empresa, debido a la ansiedad colectiva, se les ofreció que quien quisiera renunciar lo podría hacer; “sin embargo, para mí como madre de familia me preocupó mi hija, quien está todavía chica; lo que hice fue hacer conciencia que mientras tengamos las debidas precauciones reducimos al mínimo la posibilidad de contagio; no obstante, se sabe que ha habido personal de salud que incluso así se ha contagiado”.



“Por ello, añadió, en el ámbito familiar guardamos por igual las medidas necesarias de higiene, lavar ropa, desinfectar todo lo posible y de manera continua”.



“Mi consejo para la sociedad es que tomemos con seriedad esta situación; en mi caso, veo con tristeza que son los varones quienes les dicen a sus esposas que son muy exageradas cuando externan que quieren en sus respectivas casas implementar las medidas de bañarse en cuanto lleguen, desinfectar sus ropas… y precisamente por eso surgen los contagios, al andar en la calle trabajando, están expuestos al contagiarse o llevar el virus a cuestas, mismo que se propaga en sus hogares si no efectúan el protocolo sanitario debido”, destacó.



La doctora Ivonne Alejandrina Landa Contreras comentó que en las instituciones gubernamentales a veces sí es muy difícil solventar las situaciones por los propios medios y te dan lo indispensable, pero todos los que nos dedicamos al cuidado de la salud sabemos de los riesgos y estamos conscientes de que debemos de cuidarnos.