Había repartidores moviendo droga en Xalapa; se intenta proteger al sector: Gobernador

A través de las plataformas de reparto de alimentos a domicilio se comercializa droga en Xalapa, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al referir que el programa de revisión a los motorrepartidores es para proteger a quienes realizan su labor de manera adecuada y legal.Durante conferencia de prensa, el mandatario sostuvo que ya se dirigió con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para que no se agreda ni se violen los derechos humanos de aquellos a quienes revisan los policías.“No vamos a permitir que se les extorsione o que se les esté amedrentando”, dijo.El titular del Ejecutivo descartó que se trate de una banda delincuencial pero tienen que actuar para que no se invada este sector; por tanto, pidió a los motorrepartidores que apoyen a denunciar a quienes no sean sus compañeros y estén realizando acciones fuera le ley, ya que hay dos casos “aislados”, de detenciones de repartidores que distribuían droga.A decir de García Jiménez, la reciente protesta de repartidores en Xalapa fue más allá, ya que hasta patearon vehículos, por lo cual se intervino, ya cuando se excedieron de la marcha pacífica.Agregó que la tercera manifestación y bloqueo ya era una provocación y “su intención era otra, en esta última ya era la provocación, si no, ¿por qué patearon autos? Querían que respondiéramos; aun así, fuimos cautelosos, era una provocación y no la consiguieron”.Algunos, dijo, se niegan a la revisión y eso causa suspicacia, pues “si nada debes, nada temes”.De este modo, dejó en claro que las revisiones a este sector se realizan para evitar que se introduzcan células criminales, por lo que adelantó continuarán estos operativos.El mandatario fue cuestionado sobre los presuntos abusos policiacos a los repartidores, a lo que dejó en claro que tomó cartas en el asunto para que no se vean afectados por estas acciones de las autoridades.“A la inmensa mayoría o a todos los motorrepartidores, he tomado cartas en el asunto de que los están molestando en este sentido, que en la revisión les piden dinero o les están presionando para quitarles algo, ya di la instrucción de que eso no debe pasar pero no podemos parar los operativos de revisión”, dijo.Es por lo anterior que reiteró se debe llegar a un acuerdo con los motorrepartidores para llevar a cabo estas acciones, la cual beneficia a todos y da certeza al sector.“Es uno, tenemos dos casos detectados de todos pero no queremos que se invada, un tiempo fue de mototortilleros y no sólo de Xalapa, lo veíamos en Agua Dulce, en Papantla y empezamos con los operativos para que desistieran, lo logramos. Las revisiones tienen que ser apegadas a derecho y tenemos que hacer las revisiones, ahí tenemos que ponernos de acuerdo todos y colaborar”, explicó.Finalmente, confirmó que Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realiza las investigaciones respecto a los elementos policiacos que impidieron a un reportero realizar su actividad, durante el operativo para retirar a los motorrepartidores el pasado viernes.