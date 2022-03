Habitantes de 4 comunidades de Tantoyuca exigen poner en marcha sistema de agua

Ciudadanos provenientes de comunidades como Callejón Santa Clara, Pensador Mexicano, Tasajeras y Zoyotitla, pertenecientes a Tantoyuca, se manifestaron en las oficinas de CAEV y de Política Regional para solicitar agua en sus localidades. Acusaron que el sistema de agua potable inaugurado hace 2 años no está funcionado, lo que afecta a unas 200 familias. Al no tener respuesta, bloquearon accesos y vías de comunicación."Nuestra inconformidad es que tenemos la red desde hace 2 años, ya que lo fueron a inaugurar y las autoridades dijeron que iban a poner en servicio la red y hasta ahora han pasado muchos años y seguimos esperando el vital líquido".“Por eso es nuestra inconformidad y por eso nos organizamos para ver a los responsables. Sólo nos han mencionado que ya pronto se va a echar a andar pero aún no hay respuesta clara; la decisión de las comunidades es quedarnos hasta que nos resuelvan", mencionó Julián Pérez.Refirieron que la obra fue inaugurada en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y que el gobierno local se había comprometido a ponerla en funcionamiento; los inconformes piden una solución o de lo contrario estarán manifestándose en otras circunstancias."En (la oficina de) Política Regional no hubo respuesta. Tampoco ha venido ningún funcionario y ahorita tuvimos que ir a manifestarnos para que pongan atención a nuestra petición. Ojala nos resuelvan o tendremos que elevar las quejas a mayor escala", advirtió también Ernesto Hernández, habitante de Pensador Mexicano.