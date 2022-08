Habitantes de Campo de Tiro exigen apoyos del Ayuntamiento, en Xalapa

Xalapeños de la colonia Campo de Tiro se manifestaron para exigir respaldo del alcalde Ricardo Ahued, pues acusaron que no están recibiendo apoyo del gobierno como deberían.“La gente tiene necesidad, algunos no tienen láminas, otros viven en alto riesgo y otras personas no reciben el apoyo que debe dar el Ayuntamiento, como despensas, colchonetas y cobijas que antes se daban y que ahorita no está entregando nada Protección Civil”, señaló Juan Piedra Moctezuma, de Pueblos Unidos por Veracruz, Colonos y Campesinos.“Exigimos al señor presidente que cumpla con los apoyos, con los subsidios que están en programa que son por ejemplo las despensas, son muy importantes para las personas que van al día”, agregó.Asimismo, refirió que las promesas del presidente de la República Mexicana sobre bajar los costos de productos de la canasta básica fueron mentira, pues afirmó que estos están subiendo.Son 3 mil personas de Xalapa pertenecientes a Campo de Tiro las que con apoyo del movimiento Pueblos Unidos buscan recibir ayuda, como despensas, cobijas, láminas y material para la construcción.“No están obligados pero es un subsidio que le hace mucha falta a la gente, no es obligación, pero si yo fuera Ricardo Ahued sí lo haría, porque hay mucha gente necesitada. El Gobierno Federal y del Estado están haciendo sus propios equipos, le dan a la gente pero están quitando a la gente que estamos luchando”, comentó Piedra.Pese a que estas personas solicitan apoyos, él aseguró que no se los dan pues refirió que el año pasado muchos de ellos se anotaron para recibir ayuda de diferentes programas de gobierno, sin embargo muy pocos fueron los seleccionados.Sobre el alcalde Ahued, señaló que está apoyando tanto al rico como al pobre y no se ha medido con las obras, destacando que el exalcalde de Xalapa, Hipólito, solo hizo una calle en Campo de Tiro, mientras que el actual alcalde está realizando 10 obras simultáneas en esa misma zona.Piedra Moctezuma declaró que también tratarán otros temas con el munícipe, dentro de ellos uno que compete a la Policía; “la policía de Xalapa tiene mucha arbitrariedad con los ciudadanos; encuentran culpables aunque no tengan la culpa y los suben a la patrulla para que les cobren su multa para pagarle a toda la bola de huevones policías que tienen en el cuartel de San José”.También recriminó los altos costos de CMAS y la prevalencia de la corrupción, pues comentó que si se busca acabar con ella debería empezar con sindicatos como la CROM, pues acusó que “hay una líder ahí que mensualmente está recibiendo tanto de dinero por una persona que está vendiendo sus productos en la vía pública, yo no estoy de acuerdo con Olga, se está manteniendo y manteniendo a sus hijos de los cobros que les hacen a los vendedores ambulantes en Xalapa. Las está apoyando el ayuntamiento las está apoyando el gobierno”, detalló.Piedra reiteró que el alcalde cuenta con el apoyo de todos ellos, pues dijo que no están buscando hacer una protesta, simplemente buscan llevar ayuda a la gente.