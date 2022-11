Habitantes de Chicontepec llegan a Xalapa para exigir construcción de camino y puentes

Pobladores indígenas del municipio de Chicontepec tomaron las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), en Xalapa, para exigir la construcción de un camino y de dos puentesLos pobladores se trasladaron a las inmediaciones de la dependencia desde temprana hora para exigir el asfaltado del tramo Mexcatla-Ixcacuatitla-San Fernando, así como la construcción de los puentes Chote Santa Teresa y del Puente San Fernando.Lamentaron que han sido ignorados por los últimos gobiernos estatales de Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes Linares y actualmente por la administración de Cuitláhuac García Jiménez, situación que los perjudica al no poder dar salida a sus cultivos y productos.Detallaron que las obras comenzaron a realizarse, sin embargo se quedaron inconclusas con la justificación de que se terminó el presupuesto sin importar que existen minutas firmadas por funcionarios de la dependencia.“Venimos a exigir nuestros caminos; la SIOP nos prometió que enviarían maquinaria y dicen que por falta de dinero no han podido continuar con el asfaltado”, dijo el secretario del Comité de Caminos de Mexcatla al cerro de Ixcacuatitla, Alfredo Bautista.Cabe señalar que a la movilización también se presentaron agentes y subagentes municipales, así como transportistas, quienes critican las pésimas condiciones de las vías de comunicación para poder realizar sus recorridos.“El camino está en pésimas condiciones y por eso es la exigencia de nuestros vecinos; aquí somos autoridades, no nos mueve un equipo, no nos mueve un grupo, somos autoridades”, señaló el subagente municipal, Germán Celestino Martínez.La inversión estimada de los puentes en 2016 era por 18 millones de pesos, aparte del asfaltado por al menos 25 millones de pesos en la zona del cerro de Mexcatla-Ixcacuatitla.Por su parte, el concesionario del transporte de la zona, Brígido Martínez Tejeda, dijo que no se puede cumplir con el servicio debido a que los caminos son intransitables, por ello advirtieron que no se retirarán hasta tener una respuesta.“La verdad el acceso está en pésimas condiciones; nada más crece el río y ya no hay paso. Eso complica la salida a las familiares, personas enfermas. Nos manifestamos porque llevamos varios años reclamando esto”, lamentó el concesionario.