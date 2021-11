Habitantes de Coetzala llevan casi un mes sin agua potable

Habitantes de Coetzala llevan casi un mes sin agua, debido a un taponamiento en la red hídrica que viene del nacimiento del municipio de Naranjal.Habitantes, que por temor a represalias pidieron no revelar su nombre, manifestaron que el presidente municipal, Joaquín Fortino Cocotle Damián, no ha hecho nada por resolver el problema.Este municipio, el más pequeño del Estado, cuenta sólo con dos comunidades, San Antonio y Coetzapotitla, que tampoco cuentan con el vital líquido, ya que la red general es la única que abastece a estas localidades que se ubican en la montaña.Explicaron que en la presente administración, el exalcalde Gerardo Tirso Acahua Apale, que falleció de COVID-19 en junio del 2020, construyó un pozo profundo frente al Palacio Municipal pero nunca contó ni con los permisos de la CONAGUA, el proyecto fue abandonado y el recurso mal invertido.Hoy sufren las consecuencias, porque se habla que la red quedó taponeada y el Presidente Municipal se dedica a otras cosas menos a resolver el problema de la falta de agua.Dijeron que en este momento están sacando agua de los pozos caseros que tienen algunos vecinos pero no abastecen todas las necesidades.Dijeron tener conocimiento que andan buscando un equipo para detectar el taponamiento para cortar el tubo y resolver el caso, ya que esta tubería tiene más de 3.5 kilómetros y es difícil saber en qué tramo está el problema.Habitantes pidieron que intervenga el Gobierno del Estado para que a través de CAEV se hagan los trabajos técnicos y los habitantes de este municipio tengan ya el líquido.