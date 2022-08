Habitantes de Emiliano Zapata quitan bloqueo; la lucha apenas empieza, advierten

Tras casi cuatro horas de manifestación y negando que se trate de un tema político, los habitantes de las 22 comunidades que protestaron este miércoles por la construcción del Fraccionamiento Terranova y el uso de agua que hará, terminaron la protesta y liberaron por completo la carretera Xalapa-Veracruz.Aseguraron que la constructora Casas Carpín ya retiró la maquinaria con la que estaban realizando perforaciones para la extracción del agua que surtirá a las 7 mil viviendas y un centro comercial que se construyen en dicho lugar.Los inconformes concluyeron la protesta no sin antes advertir que recurrirán ante la justicia federal para hacer valer su derecho al servicio de agua. Asimismo, dijeron estar decepcionados del alcalde Erick Ruiz.“Esta lucha apenas empieza y la estamos iniciando muy bien. Porque esta presión social y que están desvirtuando, que dicen que si es un candidato u otro, no es cierto. Esta lucha es de ustedes, por ustedes y para ustedes. Aquí no hay líderes.“Todos nosotros tenemos un sentido y un objetivo. que es defender nuestra agua y vamos a seguir”, dijo al micrófono Ramos Gerardo Báez, uno de los manifestantes, quien rechazó que el exdirigente priista Renato Alarcón los esté movilizando, como señaló el gobernador Cuitláhuac García en su conferencia de este miércoles.El integrante del movimiento criticó que el tanto el Gobierno Estatal como local buscan “un choque” entre quienes hoy exigen que se suspenda la construcción del fraccionamiento, pues acusan que el agua escaseará.Sostuvo que caer en dicha provocación sólo resultará en el fincamiento de presuntas responsabilidades contra quienes están al frente de las manifestaciones.Por su parte, el presidente del Comité del Agua Potable de Chavarrillo, Raúl Ronzón González, lamentó que el Alcalde no haya atendido a los inconformes pese a que desde muy temprano se solicitó su intervención.“Es triste Erick, que no nos hayas atendido. Yo siempre he tratado contigo y siempre de la mejor manera y hoy me voy muy decepcionado de que no nos recibiste porque mucha gente vino.“El pueblo que votó por ti hoy se va defraudado. No es ninguna represalia contra ti, era contra CONAGUA. Pero no nos recibiste. Me da mucha lástima”, fustigó.Igualmente acusó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de ser ignorante y dejarse llevar por información errónea que le proporcionan.Aseveró que el siguiente paso es seguir en la lucha por la vía jurídica, reiterando que buscarán la protección de las autoridades federales al no obtenerlas de las locales.Y es que este día, el gobernador culpó a Renato Alarcón Guevara, expresidente del PRI y excandidato a la Alcaldía de Emiliano Zapata, de estar detrás de las movilizaciones.García Jiménez anunció que procederán penalmente en su contra, pues está “azuzando” a los pobladores debido a que la obra en cuestión colinda con una propiedad suya. “Él está inconforme con esto”, dijo.Además, el mandatario aseveró también que en las protestas participa igualmente Adrián Vázquez Mendoza, exalcalde panista en el periodo 2005 a 2007.“Se comportan igual PRI y PAN y no les interesa interrumpir una vía federal a sabiendas de que no se puede modificar una concesión de la noche a la mañana”, dijo.Cabe recordar que los permisos para la construcción de este fraccionamiento se dieron durante la administración del también morenista Jorge Mier y cuando el alcalde actual era Director de Desarrollo Urbano.