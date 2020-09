Habitantes de Jilotepec temen volver a inundarse; urgen solución al Gobierno Estatal

Vecinos del Barrio de San Juan en Jilotepec aún viven en la incertidumbre y con temor cada vez que se registran lluvias, pues ya tienen la mala experiencia de haberse inundado más de 70 familias el pasado mes de agosto.



Y es que los habitantes, la madrugada de este miércoles, no durmieron debido a los fuertes aguaceros que se reportaron en la región, resguardando sus pertenencias como ropa y enseres domésticos y moviendo sus carros a lugares más seguros.



Al respecto, el jefe de manzana del Barrio de San Juan, Alfredo Sánchez Hernández, explicó que actualmente la comunidad realiza unos trabajos en el cauce del río La India y en el puente de la comunidad pero sólo para evita que el agua no alcance una elevada altura en pocos minutos y ellos puedan tener oportunidad de salvaguardarse.



“Estos trabajos son a modo de que no se vaya más cantidad de agua a las casas, se hace con un sentido común, tratando de que si se llega a salir el río no suba mucho, donde las personas puedan salvar sus vidas, con eso no estamos solucionando el problema, estamos tratando de que no nos llegue tanta cantidad de agua. Necesitamos una obra seria”, aseveró.



Añadió que la población desconoce el proyecto que el Gobierno del Estado llevará a cabo para terminar con las anegaciones, por lo que hizo un exhorto al mandatario Cuitláhuac García Jiménez a hacer un recorrido y dialogar con los habitantes.



Abundó que en la inundación que se registró a finales de agosto y que dejó varios daños, el Gobernador hizo un recorrido por el libramiento pero no tuvo acercamiento con los vecinos afectados, por lo que hay dudas respecto a la obra que se ejecutará.



"Sabemos que el Gobernador hizo un recorrido en la zona del libramiento pero nosotros desconocemos el proyecto para acabar este problema social. Con estas últimas lluvias que pasaron no nos inundamos pero el río estuvo a punto de desbordarse. El exhorto que estamos haciendo es que venga a detallarnos el proyecto, que dialogue con los vecinos afectados".



"Yo invitaría al Gobernador a pasar una noche en el barrio cuando llueve y vea a la gente preocupada y temerosa de que se salga el río, es un exhorto sano y de la mejor manera que haga un recorrido, lo esperamos con las puertas abiertas”, finalizó.