Buena tarde:Ojalá me puedan apoyar publicando una denuncia para los de CMAS.Desde hace 5 días no tenemos agua en varias calles de la colonia El Moral.Hemos estado llamando a CMAS y no nos contestan. Quisiéramos que a través de su medio les llegue la solicitud para resolver este problema o que al menos manden pipas.Somos vecinos que pagamos el recibo en tiempo y forma, por eso exigimos que nos den pronta solución.Muchas gracias por el apoyo.