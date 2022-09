Habitantes de Manlio Fabio Altamirano rechazan medidores de agua

Ante la renuencia de que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) les instale medidores de agua domiciliaria, habitantes de Manlio Fabio Altamirano tomaron el Palacio Municipal la madrugada de este martes.Los ciudadanos culparon a la alcaldesa Nora Vela Torres de implementar acciones que van contra el pueblo, como esto de instalar medidores de agua en sus casas, lo que consideraron como “el acabose”.Una de las manifestantes aseguró que la Alcaldesa había afirmado que tampoco estaba de acuerdo; sin embargo, días después se retractó y respaldó la propuesta lo que hizo enardecer a los altamirenses."Estamos batallando contra el municipio. Queremos ser escuchados por la Alcaldesa. No estamos de acuerdo. La semana pasada también hubo una protesta y ella, a través de un video, dijo que si el pueblo no quería los medidores pues que se rechazaba el proyecto y luego a las horas dijo que sí”, refirió, María Elena Hernández.Fue cerca de la 2 de la madrugada que varias decenas de inconformes ciudadanos arribaron de manera pacífica para tomar el Palacio Municipal el cual era custodiado por elementos municipales, por lo que poco después la Policía Estatal y Guardia Nacional llegaron para resguardar la zona.Fue esta mañana que el grupo de inconformes advirtió que el Palacio Municipal permanecerá tomado hasta que se dé marcha atrás a la instalación de los medidores de agua domiciliados, por lo que María Elena Hernández pidió la intervención de las autoridades estatales en este caso para darle pronta solución al caso."Nos encontramos fastidiados, enojados. Por eso es que tomamos el Palacio. No somos escuchados por la Alcaldesa, esto es un factor detonante, pero vienen muchas inconformidades más (...) El hecho de que sea Alcaldesa no quiere decir que va a tomar decisiones nada más por tomar", finalizó.Mencionaron que analizan pedir la destitución de la Alcaldesa morenista pues afirman que ha dejado de escuchar al pueblo.