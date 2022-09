Habitantes de Mariano Escobedo bloquean carretera Orizaba-Atzacan; exigen escrituras

Habitantes de la colonia León, en el municipio de Mariano Escobedo bloquearon la carretera Orizaba-Atzacan y el camino a Chicola en demanda de que el Gobierno del Estado intervenga en su caso y puedan lograr sus escrituras, pues las personas que se ostentan como dueños están revendiendo los terrenos.Explicaron que hace 12 años hicieron un compromiso de compra venta con la señora Zenen Crescencio, quien les vendió terrenos de la Ex Hacienda de Puerta Grande.Mencionaron que como apoderado legal de la dueña estaba el señor Fernando Perfecto Martínez, a quien se le hizo entrega de la primera cantidad y posteriormente, mientras iban edificando, él les iba solicitando diversos pagos.Sin embargo, mencionaron, tres años después Perfecto Martínez les dijo que era copropietario del terreno junto con dos personas más, Georgina Jiménez Ávila y su esposo Miguel Merino Contreras y les dijo que a ellos les tenían que terminar de pagar el precio acordado a la señora Zenen.Agregó que se integró un comité que firmó un contrato de compra-venta en representación de todos los colonos, pero posteriormente los presuntos dueños desconocieron el contrato y les dijeron que tenían que pagar 250 mil pesos por cada lote.Debido a ello, dijo, iniciaron su defensa legal y comenzaron a hacer el depósito de la cantidad inicial ante la judicatura del Estado, en donde un juez además dijo que, si esas personas no acreditaban ser copropietarios del predio, automáticamente saldrían sus escrituras.Mencionaron que, no obstante, comenzaron a ocurrir diversas anomalías, pues el expediente desapareció del juzgado, por ejemplo, y saben que esas personas están ofreciendo en venta sus terrenos.Comentaron que temían que hubiera habido corrupción en ese caso, pues la señora Georgina les dice que tiene mucho dinero y a la fecha su asunto no se ha podido solucionar, por lo que pidieron al Gobierno del Estado que intervenga, además de hacer responsables a los supuestos dueños de lo que les pueda pasar.