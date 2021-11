Habitantes de Orizaba exigen la circulación de los camiones "Línea 40"

Pobladores de Orizaba rechazaron la postura de la Cooperativa de Atzacan, que retuvo tres unidades e impidió que siguieran prestando el servicio los camiones de la "Línea 40". La gente dijo que los autobuses de la nueva línea de transporte dan un servicio de calidad y están en buen estado.Los ciudadanos reclamaron que los camiones de la Cooperativa de Atzacan, son unidades chatarra, que en cualquier momento pueden ocasionar un accidente.A pesar de que los choferes de Atzacan aseguraron que existía una invasión de ruta, se demostró que esto no era verdad, puesto que la "Línea 40", cuenta con permiso y concesión para prestar este servicio.Aunque los choferes de Atzacan aseguraron no estar alterando el orden, retuvieron tres unidades que prestaban el servicio en la ruta de esta nueva línea, lo cual provocó entre la misma gente inconformidad, pues dijeron que a partir de hoy ya estaban viajando en camiones en buen estado y que los conductores de "Línea 40", están capacitados, no juegan carreritas y dan buen trato.Los usuarios dijeron que desde hace algún tiempo ya habían pedido el ingreso de otra línea camionera, que otorgara de una manera correcta el servicio y ahora que han sido escuchados, les impide la circulación quienes dan mal servicio.Pobladores de la zona norte de Orizaba, así como de los municipios de Ixhuatlancillo y Mariano Escobedo, se congratularon por el inicio de funciones de "Línea 40", que aseguran cubrirá la necesidad de un servicio de transporte público seguro, de calidad y costo accesible.Los habitantes de al menos 20 colonias y unidades habitacionales de estos municipios ya habían expresado la necesidad de un nuevo servicio de transporte, pues la línea que recorría esta zona mantenía unidades con muchos años de antigüedad, las cuales parecían no recibir el mantenimiento adecuado, por lo que aseguraban que ponían en riesgo a la población.Al contar con los permisos necesarios por parte de la Dirección de Transporte Público, esta nueva ruta brindará el transporte a usuarios de manera diaria a partir de las 6:00 horas y hasta las 22:30 horas, la cual circulará cada cinco minutos. El costo será de 9 pesos y tiene capacidad para 32 pasajeros.