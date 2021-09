Habitantes de San Marcos de León quebrantan restricciones y hacen fiestas

A pesar de las restricciones para la realización de eventos en la localidad de San Marcos de León en Xico, la población continúa haciendo fiestas masivas particulares, lamentó el agente municipal, Olegario Tlapa.



“La gente se queja de las prohibiciones que hay, pero las fiestas y bailes se siguen haciendo, porque desgraciadamente hay muchos salones de fiesta que rentan, en algún momento se cancelaron los permisos, pero volvemos a lo mismo, por eso estamos como estamos”, dijo.



Recordó que, por su parte, siguen cancelados los campeonatos de beisbol y futbol para evitar la congregación de jóvenes y niños, hasta nuevo aviso.



Sin embargo, admitió que, por otro lado, la gente está respondiendo mejor a la vacunación, pues están acudiendo a los módulos personas rezagadas, las cuales no creían en el virus.



Y es que aseguró que los xiqueños que han fallecido en las últimas semanas son aquellos que no habían recibido el biológico.



“Ha habido mucha afluencia de 40 años, gente que se quedó rezagada porque no creía, pero como ven tantos decesos ya les ha dado miedo, pues los que han fallecido son los que no se han vacunado y otros porque tienen diabetes, según lo que tengo registrado como encargado del panteón”, comentó.



Por ello, dijo confiar en que pronto llegue la jornada de vacunación para los jóvenes y así se puedan disminuir los fallecimientos.