Habitantes de Teocelo llevan 3 días sin agua; a otros les llega turbia

Pobladores de Teocelo denunciaron que llevan tres días sin agua en la mayoría de las colonias del municipio, mientras en algunas el líquido llega turbio.



Y es que los ciudadanos dijeron ya estar hartos de esta situación, pues el Ayuntamiento lejos de darles solución, justifica la situación porque las lluvias generan el problema.



“Nos hartamos del problema, siempre es el agua, llueva o no llueva. O no hay, o la mandan sucia. Sufre el pueblo porque el Alcalde debe estar en su casa en Xalapa, suministrándose del líquido que a nosotros nos falta”, dijo una ciudadana.



“Piensan que no nos bañamos. ¿Cómo vamos a limpiar las casas, lavar la ropa? Sólo están buenos para subir fotos de sus obras que ni terminadas están, que suministren al pueblo de lo importante y después siga con su pésima Alcaldía”, fustigó otra pobladora.



Los habitantes dijeron que aunque esto no es nuevo y ya están hartos, las autoridades no han podido dar una respuesta favorable a esta problemática.



Por su parte, las autoridades, a través de un comunicado publicado en la página oficial del Ayuntamiento, informaron que se efectuarían tandeos del suministro del agua y así dar oportunidad para la disminución de la turbiedad.



“Derivado de las lluvias registradas en la Sierra Madre Oriental y parte alta de la montaña de Puebla, la llegada del líquido presenta un alto nivel de turbiedad proveniente de los afluentes que abastecen al Municipio de Teocelo, por lo que se realizará tandeo en el suministro de agua al tiempo que se pueda disminuir dicha turbiedad. Se exhorta a la población a realizar el uso moderado de este líquido”, indica el comunicado.