Habitantes de Xico exigen reembolso de dinero aportado para proyecto de vivienda

Un grupo de ciudadanos de Xico comentó que a través del DIF Municipal podrían acceder a una vivienda. Sin embargo, luego de dos años y de haber dado la cantidad de 10 mil pesos, no han recibido el beneficio.



Señalaron que estas viviendas serían para personas de escasos recursos y para poder obtener una, dieron 10 mil pesos que les solicitó el área mencionada, no obstante, luego de casi dos años no han recibido nada, por lo que han pedido el rembolso de su dinero.



“Nos dijeron que habría viviendas para gente de bajos recursos, nos pidieron 10 mil pesos, nos decían que esperáramos, que sí iba a haber pero por la pandemia todo estaba parado y después quisimos el rembolso y nos dijeron que esperáramos”, mencionaron.



Refirieron que son alrededor de 200 personas las que tendrían el beneficio y aunque según información a la mitad de ellos ya se les hizo el rembolso, el resto está en espera.



Y es que dicen que les urge que les regresen los 10 mil pesos, pues la administración está a punto de concluir y temen perder su dinero.



“Nos están dando muchas largas. Nos dicen que se le dio el dinero al contratista y que sigamos esperando el rembolso. Se lo dimos al DIF directamente pero no hubo viviendas. Ya fuimos al Palacio a ver a la Alcaldesa pero nunca está, no tenemos respuesta”, lamentaron.