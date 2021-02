Habitantes del fraccionamiento La Cima, en Emiliano Zapata, reportan falta de seguridad

Gracias por el espacio al portal Alcalorpolitico.com:



Quisiera reportar por este medio a la administración del fraccionamiento La Cima ubicado en Emiliano Zapata, en la zona del fraccionamiento La Pradera.



Esto se debe al incumplimiento del servicio que nos ofrecen por el pago de cuota obligatoria de seguridad y mantenimiento, ya que personas ajenas al fraccionamiento entran sin cita o sin registro alguno por parte de residentes, es decir, caminando o solo con mostrar la credencial tienen acceso sin seguimiento al fraccionamiento, lo que implica un enorme riesgo.



Al comprar ofrecen un fraccionamiento cerrado, seguro y tranquilo, acceso únicamente a citas agendadas y caseta de vigilancia las 24 horas y han quedado a deber. Entra todo mundo a todas horas.



Por ejemplo mi esposa e hijas al salir a ejercitarse en las áreas verdes y asignadas para ello, han sido afectadas por hombres ajenos al fraccionamiento, y que incluso aunque nosotros sabemos que parte del fraccionamiento aún no está en venta y entran personas a conocer el fraccionamiento, no hay asesores de la constructora o seguimiento con ellos.



Solicito de manera urgente una solución, pues las cuotas se cubren por parte de nosotros los propietarios pero la administración no cumple con los estándares de permitir acceso sólo a visitas agendadas lo que provoca molestia a nuestra tranquilidad y privacidad.



Se ha reportado esto en ocasiones, pero no se ha tomado ninguna medida.