Habitantes del predio El Moral, en Xalapa, dispuestos a regularizarse

Esta tarde habitantes del predio El Moral se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir al gobernador Cuitláhuac García y al alcalde Ricardo Ahued la regularización de servicios y el apoyo para que ellos puedan comprar los terrenos que habitan.“Queremos como ciudadanos y como solicitantes de terrenos que es el predio El Moral, que nos dé la oportunidad de pagar servicios de luz y agua. No tenemos servicios porque no tenemos ningún papel, pero somos ciudadanos como todos y estamos dispuestos a pagar servicios”, comentó Mari López, una de las afectadas.Asimismo, señaló que los habitantes del predio pidieron al Alcalde de Xalapa y al Gobernador que estén pendiente del caso, pues dijo que no quieren nada regalado y están dispuestos a pagar el terreno.“Si estamos viviendo ahí es por qué lo necesitamos. Comisión (Federal de Electricidad) cada ocho días va y nos quita los cables de luz. No tenemos agua, estamos viviendo en unas casas de madera. Cuando se va la luz es nuestra preocupación porque tenemos niños chicos, tenemos personas de tercera edad y los niños tienen que hacer tarea y no tenemos luz ni Internet. Nos quitan el cable sabiendo que estamos en una zona de alto riesgo porque no tenemos luz ni servicios, no hay drenaje, estamos viviendo todos por la necesidad”.Evelin Dauzón, otra de las afectadas, acusó que la CFE les ha puesto trabas para la regularización de sus servicios, “vamos a comisión y nos mandan de un lado a otro, nos dan largas y no nos ayudan, cuando van a cortarnos la luz les pedimos que nos ayuden a poner un medidor de los que hablan y cuando vamos nos dicen que no se puede pero cuando nos van a cortar la luz nos dicen que si se puede. No lo queremos regalado, queremos regularizarnos, que podamos comprarlo, queremos una vida digna como cualquier persona”.Los habitantes señalaron que ni siquiera tienen un nombre para llamar el lugar donde viven, lugar en el que habitan alrededor de mil 500 personas que no cuentan con servicios.Acompañando también a los afectados estuvo la lideresa Topacio Hernández, de Fuerza Ciudadana, quien hizo un llamado público al Gobernador para pedir mesas de trabajo y una audiencia con la Secretaría del Gobierno para solucionar la falta de empleo y de programas sociales.En la manifestación hubo aproximadamente 60 personas de diversas colonias de Xalapa que buscan hacer agenda con Gobierno y estado, así como la regularización de servicios.