Habitantes detectan 18 tomas clandestinas de agua en Omealca

Usuarios del Sistema Siete Aguas 11, detectaron 18 tomas clandestinas que eran utilizadas para uso agrícola, las cuales fueron selladas por ellos mismos.



Detallaron que las detectaron en parcelas que se ubican entre los municipios de Cuichapa y Omealca, que el productor de caña Gabriel, abusando de que la red pasa por sus parcelas, de forma descarada implementó sistema de tecnificado con 3 tomas de tres pulgadas para irrigar con cañones.



Manifestaron que estos productores de caña, al practicar el “huachicoleo” del agua atentan contra la salud de los más de 10 mil usuarios, luego que hay semanas que no les llega el agua.



No obstante, adelantaron que van a interponer la denuncia ante las instancias correspondientes en contra de quienes o quienes aprovecharon el agua de manera irregular.



Los inconformes refirieron que fueron los mismos habitantes de estos municipios los que trabajaron para introducir la tubería bajo los permisos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).



Criticaron que estos productores de caña, sin costarles un peso, se conectan y hasta instalan sistemas de riego a través de cañones, provocando que las comunidades de estos municipios sufrieran los estragos de la falta del vital líquido.



La Ley, dijeron, es muy clara porque debe ser para consumo humano y después agrícola.



En ese sentido, expresaron que van hacer valer la Ley y no permitirán que nadie se robe su agua.