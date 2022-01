Habitantes exigen al Ayuntamiento de Coatepec quitar centro de transferencia de basura

Un grupo de pobladores de la localidad de Las Lomas se congregó sobre la carretera Coatepec-Las Trancas para manifestarse y pedir al Ayuntamiento de Coatepec que retire un centro de transferencia que se ubica por esa zona.Los vecinos del lugar indicaron que, con el paso del tiempo, este centro para disponer los desechos urbanos podría afectar a las congregaciones de Puerto Rico, Las Lomas y Alborada con malos olores, fauna nociva y demás contaminación.“El motivo es porque nos pusieron un Centro de Transferencia en la congregación y la idea es que tapemos (la carretera) para que lo quiten, porque en un tiempo nos van a afectar el olor, las moscas y la contaminación”, detallaron.Refirieron que fue el Gobierno morenista a partir del primero de enero dispuso esta zona para la basura del Pueblo Mágico, aunque no descartaron que hasta ahí estén llegando también desechos de Xico y Emiliano Zapata.“Desde el 1° de enero están tirando, Emiliano Zapata, Xico y Coatepec, anteriormente no había desechos. Estamos pidiendo que lo retiren, la gente no quiere este centro”, acotaron.Alrededor de las 11:30 horas los habitantes de Las Lomas quienes desde temprana hora pretendían bloquear la carretera Coatepec-Las Trancas decidieron retirarse y buscar un diálogo con las autoridades municipales.“Vamos a ver si en estos días nos recibe el Alcalde, porque no se ha prestado al diálogo, la gente está inconforme”, comentaron.Advirtieron que, de no encontrar solución, tomarán otras medidas para ser escuchados, pues aseguraron que hasta el momento el alcalde Raymundo Andrade, no los ha querido recibir.