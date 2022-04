Habitantes y particular disputan campo deportivo de El Pueblito, en Jilotepec

Habitantes de la comunidad El Pueblito acusaron que el señor Reynaldo González Cuevas, en el año de 1991, entregó un predio rústico para uso de campo deportivo a cambio de que le construyera su casa, esto con acuerdo de las anteriores autoridades municipales de Jilotepec, sin embargo, el Ayuntamiento no le dio el trámite legal y aprovechando estas fallas, González Cuevas pretende recuperar el terrenoEste jueves en la mañana, Reynaldo González, acompañado de su abogado y elementos de Seguridad Pública llegaron al campo deportivo para poner postes y cercar, así como también comenzaron a quitar las porterías.Los habitantes de El Pueblito comenzaron a reunirse para evitar que el campo fuera cercado, además de que los elementos policiacos no presentaban ningún documento de comisión para desalojo.Ante este conflicto, autoridades del Ayuntamiento llamaron a las personas involucradas para platicar y buscar solución al problema.Una de las personas defensoras del campo deportivo es José Genaro González Cuevas, hermano de Reynaldo, quien dijo que desde hace 50 años el predio es utilizado como campo deportivo porque su abuela lo rentaba.En 1991, su hermano Reynaldo acordó entregar el terreno para campo deportivo de El Pueblito a cambio de que le construyeran su casa, esto con acuerdo del Ayuntamiento. Fue así que con aportaciones de habitantes de la localidad se le construyó su casa.Sin embargo, por descuido e ignorancia y burocratismo, las administraciones anteriores del Ayuntamiento no dieron continuidad al trámite para legalizar el terreno como campo deportivo y ahora no encuentran los documentos.Debido a estas irregularidades, Reynaldo se está aprovechando para recuperar el terreno.José Genaro González mencionó que él guarda todos esos documentos y los tiene a la mano para demostrar el contrato que realizaron con su hermano pero el Ayuntamiento no quiere reconocer.