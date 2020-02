Hablarán sobre emociones y enfermedades, en el Centro Recreativo Xalapeño

Es común que no sepamos manejar nuestras emociones, lo que nos ocasiona problemas en nuestra cotidianeidad, los que podemos evitar, al controlar estas conductas y actitudes negativas. Precisamente sobre las emociones y las enfermedades, es el tema que abordará la terapeuta energético, América Landa, este domingo a partir de las 15:00 horas, con entrada libre a todo el público.



Es elemental, para tener una buena salud, entender esta problemática, debido a que las enfermedades emocionales cumplen un papel importante para que la persona entre en razón y se percate que hay conductas, actitudes y emociones negativas, que debe evitar, debe aprender a controlarlas.



Es importante entender que la enfermedad llega a nosotros para mostrar que tenemos actitudes erróneas. La enfermedad es la señal de que debemos cambiarlas para sanar. «Es en esa manifestación de enfermedad que está toda la información de cual fue el conflicto que ocurrió en su vida, aquel que no pudo superar y lo somatizó».



Los asistentes a esta charla tomarán conciencia de que al manifestarse la enfermedad, se ve toda la información de cual fue el origen, el conflicto que ocurrió en su vida, y que no ha podido superar. Al corregir el conflicto, la enfermedad desaparece y comienza el proceso de verdadera sanación.



Esta charla se dará en el marco de la jornada de Terapias complementarias que, una vez al mes, se ofrecen en el Centro Recreativo de 10:00 a 18:00 horas, con entrada libre para todo el público.