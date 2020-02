Habrá alcoholímetro durante el Carnaval de Veracruz, advierte Tránsito boqueño

Tránsito de Boca del Río advirtió que durante las fiestas del Carnaval de Veracruz no se suspenderá la aplicación del operativo de alcoholimetría, por lo cual, llamaron a los automovilistas a extremar precauciones para evitar conducir si ingirió bebidas alcohólicas.



El director de Tránsito, Francisco Montero Morales, recordó que la multa por conducir superando el grado mínimo de alcohol podría superar hasta los 8 mil 688 pesos, lo equivalente hasta 100 UMA.



No obstante, habrá descuentos a turistas que cometan faltas menores.



"Circular en estado de ebriedad es categoría D y no aplica el descuento para turista y tampoco aplica el descuento para ciudadanía. La multa es de 60 a 100 uma´s, se retiene el vehículo ya que la persona no está en condiciones de manejo y se tiene que retener y se pone a disposición de un corralón".



Durante el viernes y sábado de carnaval, se implementarán los operativos de manera aleatoria para evitar que se presenten accidentes por conducir en estado de ebriedad.



“Se ha disminuido del 2017 al 2018 aproximadamente un 25 por ciento; del 2018 al 2019 ha sido en un 15 por ciento aproximadamente”, dijo.



En un fin de semana regular se infraccionan alrededor de 19 conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, una de las faltas más graves al reglamento de tránsito.



Durante el Carnaval se incrementa el parque vehícular, el consumo de alcohol y los riesgos al conducir.