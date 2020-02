Habrá “anuncio importante” sobre asesinato de Juan Carlos Molina

El diputado local del PRI, Jorge Moreno, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento del Homicidio del diputado Juan Carlos Molina, afirmó que hay avances significativos en las investigaciones sobre este crimen que pronto serán dados a conocer por la Fiscalía del Estado.



“Se va a hacer un anuncio importante; yo puedo decir que sí va avanzado y hemos insistido con reuniones privadas para este asunto”, refirió.



Señaló que a la fecha, todavía no puede detallar la información ante la secrecía del caso, sin embargo, la Fiscalía se hará cargo de hacerlo en su momento.



“Yo he visto que la Fiscalía sí está atendiendo bien el asunto (…); yo espero que además de resolverse el asunto se demuestre un trabajo objetivo y claro sobre lo que vayan a informar hacia afuera y que sea la verdad que todos estamos esperando”, mencionó.



Cabe señalar que la mañana de este viernes, fue ejecutado en Puebla Francisco Guízar Pavón, suegro de Molina Palacios, sin embargo, el legislador local Jorge Moreno prefirió no hacer comentarios al respecto, señalando que no tienen relación estos crímenes en su opinión.