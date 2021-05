Habrá apoyo total a las “nenis” xalapeñas para sus ventas: Cinthya Lobato

La candidata a la Presidencia Municipal de Xalapa por el partido Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, aseguró que su Gobierno dará a la Capital del Estado la agenda de género más grande y potente del país; anunció seguridad, espacios de recreación, de apoyo emocional y puntos comerciales para “nenis”, así como servicio de motocicletas para sus entregas.



Durante los Diálogos para Gobernar Xalapa, este lunes con el tema “Ciudad de las Mujeres”, participó Paola Villaseñor Del Río, especialista en Políticas públicas en inclusión social, Maestra en Estudios de la Población por el Colegio de la Frontera Norte y con Especialidad en Métodos Estadísticos por la Universidad Veracruzana (UV), quien al finalizar su participación entregó sus propuestas a la candidata con perspectiva de género, con la finalidad de enriquecer las iniciativas de la candidata.



Cinthya Lobato expuso que todas las propuestas de la ciudadanía serán bien recibidas y agregadas a su proyecto, el cual, en este rubro, contempla apoyo para las mujeres emprendedoras, denominadas “nenis”.



“A partir de enero de 2022, si me dan la oportunidad de ser la próxima Alcaldesa de Xalapa, será la mejor ciudad de México para que vivan las mujeres. Vamos a crear en diferentes puntos de la ciudad, las casas de las mujeres emprendedoras, para que ahí puedan ofertar sus productos comerciales y artesanales y también servirá como espacio de intercambio de nuestras productoras, emprendedoras, nuestras nenis”.



En este sentido, Lobato Calderón expuso que las nenis utilizan puntos de entrega públicos por el miedo de quién llegará a hacer el intercambio, por lo que su gobierno ofrecerá espacios seguros para ellas.



También, para este mismo sector, la candidata de Unidad Ciudadana pondrá a disposición motocicletas para que sus productos no se limiten a puntos de entrega.



Y es que señaló que muchas de ellas no pueden desplazarse grandes distancias y las ventas sólo se generan en una sola zona.



“Vamos a tener habilitadas algunas motos, para que se puedan hacer entregas en otros sitios y así ayudarlas a que siga creciendo su economía”.



De igual modo, Cinthya Lobato enumeró las propuestas que se convertirán en proyectos y realidades para el empoderamiento de las mujeres xalapeñas, a partir de que logre la Presidencia Municipal.



1.- Un programa inmediato de ciudad segura, amigable y que fortalezca el sistema de justicia para las mujeres.



2.- Un programa emergente de testamento y escrituración gratuita para que las mujeres puedan acceder al derecho a la propiedad y a otros bienes, contando con la certeza jurídica en todo momento de dichos bienes.



3.- Emprender acciones inmediatas que otorguen a la mujer el derecho de acceder en condiciones de igualdad a los recursos económicos y al trabajo.



4.- Devolver las guarderías a las mujeres de Xalapa con el Programa de Guarderías.



5.- Una inmediata rehabilitación, equipamiento y dotación de insumos a los espacios de salud en las colonias que hoy están desatendidos, para que todas las mujeres tengan acceso universal a los servicios integrales de salud, salud sexual, especialmente la prevención y lucha contra el cáncer, la salud reproductiva y otras enfermedades que las afectan.



6.- Un amplio programa de capacitación social, de construcción de ciudadanía con equidad para desterrar de Xalapa todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, para promover con éxito la igualdad de género y el empoderamiento de éstas en todos los niveles socioeconómicos.



7.- La creación en diferentes puntos de la ciudad, de la Casa de las Mujeres Emprendedoras, para dotarlas de un espacio gratuito, donde oferten sus productos artesanales, naturales, de toda clase y realicen la venta de lo que elaboran de manera segura.



8.- La creación de “La Casa de las Emociones” atenderá a las mujeres con terapias para manejar las emociones, con cursos para el desarrollo sano de la mente y el fortalecimiento de la salud mental y física.



9.- Las instalaciones deportivas en el municipio serán inclusivas y justas para que las mujeres tengan acceso libre y puedan practicar con plena libertad y seguridad los deportes que deseen.



10.- El programa de Apoyo Emergente a las Mujeres Emprendedoras de Pequeñas y Medianas Empresas contará con un apartado especial para que las mujeres puedan acceder a financiamiento, capacitación, formación empresarial y puedan iniciar un negocio de manera ágil y con el acompañamiento permanente del Gobierno Municipal.