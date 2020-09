Habrá castigo a quienes quemaron patrulla: Alcalde de La Perla

Acción penal en contra de quién o quiénes hayan participado en la quema de la patrulla de la Policía Municipal de La Perla, la tarde del domingo, advirtió el alcalde Miguel Ángel Bautista García, al señalar que el Ayuntamiento interpondrá la denuncia correspondiente.



El funcionario público aseguró que no permitirá que la población tome una supuesta ley en sus manos, pues de antemano la familia de los jóvenes accidentados en ningún momento participó en los actos delictivos, ni pidió cometer ilícitos.



Esta situación, dijo, pone de manifiesto el que se trate de personas que no actúan con claridad, afectan al patrimonio municipal que se paga con los impuestos de cada uno de los habitantes y de paso atentan contra la operatividad de la corporación al perder una patrulla a la corporación.



“Tomaremos acciones legales en contra de quienes hayan participado en estos actos vandálicos que nada tienen que ver con los familiares. Ellos jamás dieron instrucción de hacer eso, jamás se prestaron a que se suscitaron estos hechos tan lamentables, de voltear la patrulla y quemarla generando violencia”, agregó.



Señaló que desde el momento en que los jóvenes fueron canalizados a un sanatorio particular, él personalmente se trasladó para conocer su estado de salud, el cual se reporta fuera de peligro y actuando en total humanidad se presentó ante los familiares para otorgarles su apoyo; sin embargo, hubo personas que actuaron de manera delictiva y eso se tendrá que castigar.



Cabe señalar que la patrulla marcada con el número económico 002, de la marca Nissan, fue declarada pérdida total y por ello se espera que las autoridades ministeriales actúen, con el apoyo de videos en poder del Ayuntamiento, en donde aparecen las personas que participaron en estos hechos delictivos.