Habrá “cautela” con Tren Ligero en Xalapa, no queremos dejarlo inconcluso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López obrador aclaró que habrá “cautela” con el proyecto del Tren Ligero para la ciudad de Xalapa pues el Gobierno de Veracruz prevé concluirlo en 2025, cuando ya concluya la actual administración, y eso implicaría una dificultad, pues no se dejarán obras inconclusas.



“Entonces, por eso estamos analizando el caso de Xalapa. Está muy entusiasmado el gobernador Cuitláhuac García con ese proyecto y con otros está trabajando bien, lo estamos apoyando, pero tenemos que actuar con cautela para no dejar obras inconclusas”, dijo en conferencia de prensa la mañana de este jueves.



El Presidente lo consideró un “buen proyecto”, por lo que se analizará con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes si puede concluirse hasta en dos años y medio.



“Se contempla terminarlo en el 2025 y es donde hay dificultad, porque nosotros no queremos dejar ninguna obra en proceso. Entonces, acordamos que va a hacer consultas en la Secretaría de Comunicaciones para ver si el proyecto ejecutivo se tiene este año y a ver si es posible que, en dos años, a más tardar en dos años y medio, se concluya, son 17 kilómetros”, dijo.



Además, el Presidente comentó que la obra tendrá que ser elaborada con la iniciativa privada, es decir, tendrá que lanzarse una licitación para que participe alguna empresa constructora, descartando además que intervengan ingenieros militares, pues ya están ocupados en la construcción de bases para la Guardia Nacional, Bancos del Bienestar, el Tren Maya y varios proyectos más.



“Ya los ingenieros militares tienen muchísimo trabajo (...) y ya no podemos.



“(Para el Tren Ligero) tendría que hacerse la licitación y, aunque hay buenas empresas constructoras, la verdad es que, en el periodo neoliberal, por la corrupción, muchas empresas constructoras se echaron a perder, se mancharon, se malacostumbraron a estar cobrando sin trabajar, tenían más abogados que ingenieros; no generalizo, pero ese es un problema que heredamos”, dijo.



Esta semana, el gobernador Cuitláhuac García se reunió con López Obrador en la Ciudad de México, donde de acuerdo a lo informado, le plantó el proyecto del Tren Ligero y la construcción de una Escuela de Béisbol, los cuales requerirían inversión federal.