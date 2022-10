Habrá despidos en Alcaldía de Xalapa y CMAS, anuncia Ahued

Debido a la presión financiera que vive la administración municipal, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil adelantó que habrá despido de personal y reducción en los gastos tanto en el Ayuntamiento, como en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).Dijo que el incremento de la inflación "asfixia" las arcas municipales y del organismo operador, y afirmó que en su oficina ya ha despedido al 45 % de los colaboradores de confianza que tenía."Ya es una inflación que asfixia las finanzas, vamos a reducir nómina, vamos a reducir personal, seguiremos siendo responsables, mi oficina ha reducido el 45 por ciento de nómina de personal, no tengo gente, solamente lo necesario", comentó.Aunque evitó precisar qué cantidad de empleados perderían su empleo y las áreas específicas de dónde saldrían; apuntó que se está haciendo una revisión oficina por oficina, "porque hay una carga muy fuerte" en el tema de salarios, que a su decir podrían afectar el otorgamiento de servicios y pondrían en riesgo la administración municipal."Ser una zona de contratación sin ninguna razón, lo que también podrían ser observados (...) Vamos a tratar de mejorar costos de nómina, vamos a tratar de motivar a los que tenemos, pero (tener) gente que no necesitemos sería delito, sería observado, tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS)", comentó.Ahued Bardahuil recordó, como en otras ocasiones, que los costos de los productos, materiales e insumos se fueron arriba, por ello es que se están reduciendo gastos y "financieramente la administración va a tener que apretar más, tanto en CMAS como en el Ayuntamiento".Al enumerar que la plantilla laboral es de 4 mil 200 trabajadores, entre de confianza y sindicalizados; el munícipe xalapeño afirmó que no puede cargar con señalamientos de tener nada más por "antojo", excedente de personas que no acreditan ninguna labor hacia la ciudad, lo que a su juicio "es muy peligroso"."No podemos soportar unos cuantos el trabajo de toda la administración y los demás que no hagan nada, entonces, se va a revisar exhaustivamente qué requiere cada área y quién debe estar, porque sería irresponsable tener personal que no esté haciendo nada y que de alguna manera no se sume y devenga el sueldo, porque sería hasta delito y señalamiento", abundó.Por último reiteró que le dará "las gracias" al personal de confianza que se haya invitado y no tenga rendimiento en el puesto asignado.