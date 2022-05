Habrá huelga si no hay acuerdos con TELMEX, asegura Sindicato

Si el próximo miércoles 4 de mayo, integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) no llegan a acuerdos con Teléfonos de México (TELMEX), prevén iniciar una huelga a partir de las 12:00 horas de ese día, anunciaron miembros adheridos a la organización tras conmemorar el Día del Trabajo.Actualmente hay tres emplazamientos a huelga; uno por la revisión contractual y dos por presuntas irregularidades cometidas por TELMEX en agravio de los trabajadores, mismos que tienen como fecha de vencimiento el 4 y el 6 de mayo.Al respecto, Julio López Durán, secretario del interior de la Sección 14 del STRM señaló que actualmente sus representantes sindicales nacionales están en negociaciones con la empresa, aunque es claro que, de no lograr acuerdos podrán ir a huelga en los próximos días.Por su parte, telefonistas de la Sección 8 de Orizaba también realizaron un mitin este domingo en el marco del Día del Trabajo para visibilizar la lucha que realizan en demanda de respeto a sus conquistas y derechos laborales.Reunidos frente al monumento a los Mártires del 7 de Enero de 1907, el secretario general, Ignacio Ramírez Céspedes, resaltó que ya son tres años los que llevan exigiendo el respeto a su derecho a la jubilación, el cual quiere desaparecer la empresa América Móvil.Recordó que hay un pendiente de mil 492 vacantes que están listas para cubrirse, pero la empresa ha detenido este proceso para forzar a los trabajadores a aceptar que quienes ingresen, lo hagan ya sin contar con la posibilidad de jubilación.Agregó que además de que ese tema está trabado y por ello incluso solicitan la intervención de las autoridades federales, actualmente están en la revisión del Contrato Colectivo en la Ciudad de México.Comentó que en este tema tampoco se ha llegado a un arreglo, pues la empresa les ofrece un aumento de 3.5 por ciento directo al salario y 0.45 en prestaciones, lo cual es muy bajo.Señaló que la empresa siempre se escuda en que está en números rojos, pero en realidad no es así.Explicó que cuando se formó IFETEL y se hizo la división de TELMEX, sí hubo pérdidas, pero esa situación se superó y desde entonces ha habido muchas ganancias, pues actualmente tiene la concesión del aeropuerto Felipe Ángeles y del Banco del Bienestar.Tras permanecer ante el monumento a los Mártires por más casi una hora, los telefonistas se retiraron.