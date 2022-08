Habrá justicia para exalcalde de Rafael Lucio asesinado; Cisneros pide no “politizar”

“Se hará justicia, no tengan ninguna duda”, fue el mensaje que el secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, envió a familiares y amigos del exalcalde de Rafael Lucio, José Allan Libreros Alba, asesinado el pasado 9 de agosto.Durante entrevista, luego de que la familia y pobladores de aquel municipio bloquearan este lunes la carretera Xalapa-Perote por 8 horas en demanda de ser atendidos, el funcionario expresó que el caso lo lleva la Fiscalía General del Estado (FGE) y todo proceso de investigación lleva un tiempo, sobre todo cuando no se detiene a alguien en flagrancia.A decir de Eric Cisneros, para que no se cometa otro acto de arbitrariedad sobre absolutamente nadie, este proceso debe cumplir su tiempo.“Pero no tengan duda, se dará con los responsables, como ya se ha hecho en otros casos”, dijo.Sobre las acusaciones que hiciera la familia contra el actual alcalde de Rafael Lucio, Damián Hernández, sobre que sería el autor intelectual del homicidio, Cisneros Burgos expresó que los resultados de la investigación darán datos concretos.“No está en el terreno ni en la cancha del Poder Ejecutivo, está en el terreno de la Fiscalía y cuando haya detenidos, estará en el tema del Poder Judicial”.De igual modo, definió como lamentable que, como en otros casos, este tipo de situaciones se politicen.“Se han politizado otros, como el lamentable caso del homicidio en Cardel, y se aclaró ese asunto, quisieron politizarlo. Es lamentable que cuando se comete un homicidio, alguien quiera politizarlo, pero aquí no vamos a permitir que eso suceda, porque en este gobierno se hace justicia en todos los sentidos”, finalizó el Secretario de Gobierno de Veracruz.