Habrá reajuste con Escuelas de Tiempo Completo en Veracruz, no desaparecen

Los servicios del programa de “Escuelas de Tiempo Completo” se mantienen en Veracruz y con respaldo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se continúa con los desayunos fríos y comidas calientes para los menores de educación básica, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien lamentó que los recursos de este programa federal no llegaban completos a los planteles.En conferencia de prensa semanal de este lunes desde Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en la “mañanera” sobre el tema, donde aclaró que se trata de un cambio de esquema para la distribución de los recursos.Es por lo anterior que esperará para saber cómo será el nuevo esquema de operación de este programa, para tomar acciones en la entidad, en tanto los menores continuarán recibiendo sus desayunos y alimentos por medio del DIF, los cuales se mantuvieron vigentes a pesar de la pandemia.“Cambio de esquema, no es que vaya a desaparecer, las formas en que se está atendiendo a algunas escuelas, donde se requiere que los niños estén más tiempo en el plantel, el recurso que se destine se dará de otra forma. Aquí lo vamos a mantener, los alimentos hay un programa de alimentos fríos y alimentos calientes que el DIF otorga, se coordina con las escuelas, durante la pandemia no se suspendió. Las formas del programa, que es federal, van a irse acomodando poco a poco, la estrategia educativa se mantiene que es atender a la niñez, lo demás se modifica pero hay que esperar esta transición”, explicó.Y es que recordó que este programa que se instauró en el sexenio federal anterior, destinaba recursos a las escuelas de tiempo completo para los Estados del país, incluido Veracruz, sin embargo, estos no llegaban completos a los planteles, por lo que ahora se busca que el dinero llegue directo para que sean las autoridades escolares las que determinen para que se utilizará.“Aunque cambie la forma del programa, la atención se mantiene igual; son algunos planteles y ellos determinan, la intensión de ese programa era que se pueda atender más tiempo a los niños, eso lo va a determinar la escuela dentro de los nuevos lineamientos de las escuelas, el presidente dijo que la manera de financiamiento cambia. El monto aprobado para el programa era uno y lo que llegaba a las escuelas era otro, ahora se destinará a las escuelas y decidirán en qué se aplica, es un programa federal y ellos determinarán la forma”, finalizó.