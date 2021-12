Habrá vacuna de refuerzo para docentes de Veracruz, confirma SEV

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, confirmó que habrá otra jornada de vacunación para docenes de la entidad, con el fin de aplicarles la dosis de refuerzo contra el COVID-19.“Viene el refuerzo para los maestros en otra vacunación”, anunció durante el festejo del Día del Maestro en el World Trade Center de Boca del Río, ante profesores, líderes sindicales y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Explicó que en una primera etapa, los docentes veracruzanos de 60 años en adelante recibirán el refuerzo.Asimismo, previamente en entrevista, Escobar García detalló que la vacunación arrancará el próximo año y será con la misma mecánica en la primera aplicación.Es decir, los profesores se deberán registrar en la plataforma creada por la SEV, presentarán un código QR y deberán acudir a los Macrocentros Regionales en Veracruz, Xalapa, Tuxpan y Coatzacoalcos.El titular de la SEV, precisó que aun no se define fecha para la jornada ni el biológico que se usará."Estamos previendo, ustedes saben que esa plataforma fue reconocida y de ahí se toma para mivacuna.com.mx a nivel nacional, estamos haciendo unos ajustes, pero de igual manera será un prerregistro a través de impresiones de Código QR. Con sedes aquí (Boca del Río) las 3 subsedes que se abrieron en Xalapa, estaremos viendo con la brigada Correcaminos de la SEDENA y con la Secretaría de Salud", dijo.Precisó que el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 se da ante la inquietud de los docentes por estar mas protegidos.Durante el evento con los docentes, el Secretario destacó la coordinación con las diversas organizaciones sindicales, con quienes se trabaja para lograr el objetivo de mejorar la educación en la entidad en el marco de la “Nueva Escuela Mexicana” que plantea la Cuarta Transformación.“Va el refuerzo para las compañeras y compañeros maestros, el mejor aliando de los maestros que tenemos los maestros en Veracruz es el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, viene el refuerzo de la vacuna. Estos logros los hemos obtenidos gracias al apoyo de Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Educación Delfina Gómez Álvarez”, dijo.Por ello reiteró que la transformación de Veracruz se llevará a cabo a través de la educación, donde los maestros son relevantes para lograr este objetivo por lo que contaran con el respaldo de la autoridad.Por otra parte, el funcionario destacó que en enero las más 24 mil escuelas de Veracruz deberán estar abiertas en su totalidad, en modalidad escalonada y según lo establezca cada plantel educativo.Aclaró que no será obligatorio porque no será "a rajatabla" y deberá haber consenso entre los docentes y padres de familia."Este enero del 2022 se abren en su totalidad las escuelas. Nosotros estamos empujando a que se abran todas (las escuelas) y nosotros no podemos caer en ese sentido en un tema así como a rajatabla, nosotros siempre haremos el llamado fraterno a las madres y padres de familia, pero si tenemos que construir una ruta para abrir la totalidad de las escuelas", dijo.Indicó que se trabaja para que las instalaciones que aún no abren estén condiciones de hacerlo, dado que actualmente son alrededor de 16 mil 500 los centros de enseñanza que están en presencial.