Habrá vacunas para docentes de escuelas privadas de Veracruz, asegura SEV

De las 188 mil vacunas contra el COVID-19 que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) solicitó para concretar el regreso a clases presenciales, un total de 23 mil 469 se destinarán al personal de instituciones privadas.



A la espera de que comience la jornada de vacunación en la entidad para profesores, personal administrativo, así como de intendencia, en entrevista, el secretario Zenyazen Escobar García descartó un retorno prematuro y reiteró que el regreso a las aulas se concretará hasta que todos los trabajadores hayan sido vacunados.



Lo anterior, debido a la movilidad de docentes, puesto que una gran mayoría labora en ciudades cercanas a sus centros de trabajo y podrían darse casos en los que empleados que no hayan sido inmunizados tengan que trasladarse a sus planteles, poniéndolos en riesgo de contagio o de transmitir la enfermedad y propiciar un rebrote.



“La información que tenemos es que para docentes por sector público serían 111 mil 911 dosis y para el privado 23 mil 469, haciendo un total de 135 mil 380 docentes (…), el resto de las 188 mil serían personal administrativo, intendencia, todo lo que conlleva el sector educativo”, detalló el funcionario.



Recordó que la dependencia, con datos hasta el 24 de marzo, contabilizó que algunos profesores adultos mayores ya fueron vacunados en la segunda etapa de vacunación que implementan el Gobierno Federal y Estatal en Veracruz, siendo 641 en total.



"De acuerdo con la plataforma, otros docentes adultos mayores reportan que no han sido vacunados porque la vacuna no ha llegado al municipio, siendo mil 381. Otros 128 dijeron que no han sido vacunados porque no pudieron asistir".



“Igualmente, 26 dijeron que no quieren recibir la vacuna; haciendo un total de 2 mil 176”, mencionó el titular de la SEV.



Cabe recordar que, de acuerdo con el plan de vacunación, los primeros en recibir la vacuna antiCOVID fueron los integrantes del personal de Salud en primera línea contra la enfermedad y actualmente la vacunación es para personas de la tercera edad.



“La tercera fase serán los profesores y vamos a regresar cuando todas y todos los maestros estén vacunados en todo el Estado”, proyectó el Secretario.



Insistió en que la movilidad de los docentes y trabajadores es un factor a tener en cuenta para descartar un rebrote, puesto que si las clases presenciales se retoman antes de tiempo podrían darse casos de maestros no vacunados que se trasladan a municipios en donde ya se aplicó la vacuna, o en donde tampoco hayan aplicado la vacuna.



“Esa movilidad es la que nos impide como tal decir que se regresará por diferentes municipios o zonas. Por eso es el plan de regresar cuando se tenga como tal a todas y todos los docentes vacunados”.



“Eso es parte de lo que hoy estamos planteando, esa es la estrategia y bueno, vamos a estar como tal trabajando para lograr en conjunto, con la Secretaría de Salud, los temas que para nosotros son imperativos para ya regresar a clases presenciales pero siempre con todas las medidas necesarias de seguridad”, indicó.



En cuanto a las cifras para la vacunación del personal, Escobar García observó que entre Educación Básica, Media Superior, Superior y Preescolar son 131 mil 380 profesores que deben vacunarse, además de otros 23 mil 469 empleados administrativos y de intendencia.