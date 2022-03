Habrá verdadera democracia en elecciones extraordinarias, asegura MORENA

El delegado en funciones de presidente de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, criticó que las dirigencias de otros institutos políticos acusen supuesta intervención del Gobierno del Estado en las elecciones extraordinarias que se llevan a cabo en cuatro municipios este domingo y aseveró que esto se debe a que “el león piensa que todos son de su misma condición".Durante entrevista al inicio del proceso extraordinario en Tlacotepec de Mejía, Jesús Carranza, Chiconamel y Amatitlán, Esteban Ramírez expresó que quienes creen ello indirectamente están aceptando que en el pasado se dedicaban a realizar estas prácticas, mismas que definió como antidemocráticas."He escuchado la opinión de algunos dirigentes de los partidos de oposición que han mencionado que se han utilizado recursos públicos, el león piensa que todos son de su condición y todavía hacen mención de que supuestamente eso ya no iba a pasar, reconocen que cuando estaban gobernando estuvo pasando", comentó a unas horas de haber empezado la jornada electoral.Ramírez Zepeta reafirmó que ahora garantizan a la ciudadanía y a la sociedad veracruzana y mexicana que no se depende de este tipo de acciones antidemocráticas sino del trabajo que la población ya ha reconocido."Como ciudadanas y ciudadanos que siempre hemos venido de la lucha social y que hemos estado en contra del aparato del Estado, donde utilizaban recursos públicos para florecer a sus candidatos, a sus partidos vamos a seguir trabajando con la honestidad, que siempre hemos pregonado, nosotros estamos con los tres principios que nos rigen: no mentir, no traicionar y no robarle al pueblo", destacó el líder morenista en Veracruz.Además, acotó que están monitoreando las votaciones en estas cuatro demarcaciones, esperando que se vivan con tranquilidad, con madurez política y con una democracia verdadera."Afortunadamente tenemos representación en todas las casillas de los cuatro municipios, estamos monitoreando la instalación de cada una de ellas, ahí solamente tenemos una cuestión, que afortunadamente ya se resolvió, en Jesús Carranza habían extraviado boletas, nuevamente la misma mecánica que la vez pasada", denunció.Esteban Ramírez Zepeta pidió a las autoridades electorales que "pongan mucha atención" en los esquemas de distribución que hicieron de las boletas y posteriormente a la recogida de la paquetería que irá a los Consejos Municipales del OPLE para su resguardo."Confiamos en las autoridades de seguridad pública pues van a velar porque esta jornada se lleve a cabo con tranquilidad, con la paz necesaria, para que sea una demostración de lo que se tiene que hacer en un ejercicio democrático, vamos a seguir monitoreando todos los municipios, casilla por casilla, para que podamos garantizar que se cumpla la voluntad del pueblo de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza.