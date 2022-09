Habría empresas “huachicoleras” en Veracruz, revela Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que empresas foráneas estarían involucradas en el robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Veracruz.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, el mandatario explicó que sospechan de esto pues, o clonan logotipos de compañías o “alguien se está prestando”.“Estamos indagando qué empresas se prestan al huachicoleo… vienen algunas de fuera, no de Veracruz. (...) Ya cuando agarramos la pipa dicen ‘es que me la robaron’”, dijo el mandatario.Destacó que por estos casos es importante que las Fuerzas Armadas permanezcan en la entidad para combatir a delincuentes que policías municipales no podrían enfrentar.