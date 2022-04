Habría pasos a desnivel, no "segundo piso" en avenida Lázaro Cárdenas: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó la construcción de un segundo piso sobre la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, para frenar los embotellamientos que normalmente ocurren en las horas pico.En cambio, dio a conocer que se podrían ejecutar "algunos pasos a desnivel" a lo largo de la principal arteria vial de la Capital."No, un segundo piso no va a ser, probablemente van a ser algunos pasos a desnivel, todavía estamos valorando porque como Lázaro Cárdenas es una vialidad muy importante, necesitamos no colapsar en el tiempo de construcción esa vialidad", manifestó.En ese sentido, García Jiménez expuso que se debe planificar bien la ejecución de las obras que se prevean desde la entrada hasta la salida, para que todas se incluyan en el mismo plan.Cabe recordar que este lunes, el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil indicó que por ahora se dispondrá de un recurso estatal para la sustitución de las losas de concreto hidráulico que ya están dañadas a lo largo de su trayecto.Por otro lado, el Gobernador aseveró que dará a conocer dos obras diarias a través de sus redes sociales, mismas que no podía divulgar durante el periodo de veda gubernamental por el ejercicio de Revocación de Mandato."Voy a inaugurar la obra que está enfrente de El Tajín que no se inauguró", adelantó al exponer que invitó a la hoy galardonada con el Premio Estatal a la Mujer, Soledad Gómez Atzin, así como al Consejo de Ancianos del Totonacapan a participar de este evento.