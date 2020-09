Habría vientos de hasta 80 kilómetros por hora, en Xalapa

Las rachas del viento del "Norte" en Xalapa alcanzarían los 80 kilómetros por hora, anticipó el director de Protección Civil de Xalapa, Jesús Vargas Hernández.



"Al momento, el Frente Frío no ha dejado afectaciones, tenemos estimado que en el transcurso del día de hoy incrementen los vientos del norte, con algunas rachas que nos van a llegar de hasta 80 que es el preestimado".



Por lo anterior, pidió a la población permanecer a la expectativa por incremento de lluvias y un descenso en las temperaturas; y por el momento, los cuerpos de agua se mantienen en niveles normales.



Abundó que Protección Civil monitorea 60 colonias susceptibles a deslaves y deslizamiento de ladera y 60 expuestas al riesgo de inundaciones.



"Estamos haciendo recorrido por problemas de deslaves y derrumbes y el agua no fue suficiente para ponernos en problemas".



Dijo que las colonias de mayor prioridad de vigilancia para PC se sitúan en la zona noroeste: la Veracruz, la Luis Donaldo Colosio, Independencia, Fovissste, Lomas del Seminario, Manantiales y Cerro Colorado.



"Son las que se encuentran en zonas donde ha habido corte de taludes y no hemos tenido afectaciones".