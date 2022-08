Habrían pedido “moches” a exalcaldes panistas para limpiar cuentas públicas, revelan

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, dijo tener conocimiento de al menos tres exalcaldes de su partido, a quienes "intermediarios" se les han acercado para pedirles dinero a cambio de "limpiar" las cuentas públicas de su último año al frente de los Ayuntamientos.Sin revelar los nombres de los exmunícipes, ni el origen de las personas que los han contactado con este propósito, acotó que les ofrecen la oportunidad de intervenir ante las autoridades fiscalizadoras para resolver el presunto daño patrimonial observado."Hagan de cuenta de que no es una gente importante que va y les dicen, empleados o no sé si lo sean, gente que no tiene ningún cargo, van y les dicen, les comunican ese tema a los Alcaldes, intermediarios, no dicen así, vengo del ORFIS o vengo de tal secretario, simplemente -les dicen- oigan te podemos ayudar, Alcalde puede salvar sus cuentas, pero obviamente hay que platicar (sobre el dinero a pagar). Hasta ahorita tengo conocimiento de tres casos", afirmó.En entrevista, Salomón Molina aseveró que estas autoridades municipales anteriores están buscando solventar las observaciones de manera legal; sin embargo, han recibido propuestas externas para resolver el aparente daño patrimonial detectado.Previamente, en la conferencia de prensa había asegurado que los diputados panistas que integran la Comisión de Vigilancia estarán vigilantes de esa situación, aunque reconoció que mientras Enríquez Cambranis Torres no asuma la coordinación parlamentaria de su partido, no tendrán la suficiente información sobre el avance de la solventación de las cuentas públicas 2021."Para hacer un señalamiento fuerte y crítico, señalando lo que está mal", puntualizó el líder del blanquiazul en la Entidad al exponer que a los exediles les insinúan y sugieren que pagando podrían "maquillarles" las cuentas y salir bien."Les dicen vamos a ver tus cuentas públicas, pero obviamente ayúdanos para el tema del partido. Prefiero no entrar en detalle (sobre de dónde vienen esas personas)", comentó una vez más.No obstante, asintió que los diputados que conforman la Comisión de Vigilancia, más que el ORFIS, serían los que podrían hacer los cambios en el informe que reciban para librar a algunas exautoridades municipales de los señalamientos."Creo que el Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, es la que puede o finalmente es la que hace los maquillajes que ya se conocen (...) Ahí si no quisiera entrar en detalle (si son los legisladores que la integran los que están invitando a pagar). Les paso ese dato y me gustaría que lo pudieran investigar", invitó a los periodistas que lo cuestionaron al respecto.