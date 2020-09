Hace 37 años, miles de actas de nacimiento se quemaron en Pánuco; luchan por recuperarlas

El programa “Huella Veracruzana”, que impulsa el Registro Civil del Estado a cargo del director general Arturo Domínguez Galván, es el único en el país que trabaja en la recuperación de actas de nacimiento por siniestros y las entrega de manera gratuita a la ciudadanía.



Con el inicio de este programa a principios de este año 2020, se han recuperado más de 50 mil actas de nacimiento que fueron incineradas a causa de un siniestro en el municipio de Pánuco, en el año de 1983.



El titular del Registro Civil explicó que en aquel año y luego de una manifestación violenta, el Ayuntamiento fue quemado y casi destrozado en su totalidad; con ello, los libros del Registro Civil quedaron incinerados.



Es así que, desde hace 37 años, miles de familias panuquenses se quedaron sin actas de nacimiento, por lo que algunos optaron por registrarse de nueva cuenta y una mayoría se quedó sin su documentación oficial y por tanto sin acceso a educación, seguridad social, vivienda y ningún otro tipo de apoyo, ya que oficialmente no había documento que avalara su identidad y su existencia.



“Ante ello, nuestro gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, instruyeron para que se activara este programa Huella Veracruzana, para que las personas de Pánuco que hayan perdido su documentación en este incendio, puedan recuperarlas de manera administrativa y que no gasten en iniciar un juicio”, dijo.



Y es que a decir del Director General, este tipo de juicios representan un gasto muy fuerte, de hasta 20 mil pesos, además de procesos que podrían tardar varios años para la recuperación de los datos; mientras que en el Registro Civil se hizo esta labor por primera vez y de manera eficaz.



Es así que, con un trabajo de cotejo, quienes perdieron sus actas de 1942 a 1983 en el municipio de Pánuco debido a este siniestro, todavía pueden tramitar su documentación.



“Hicimos esta recuperación de más de 50 mil actas de nacimiento en Pánuco, en un tiempo récord de mes y medio y de manera gratuita”, detalló Arturo Domínguez.



Por tanto, para los habitantes de Pánuco que aún no cuentan con este documento oficial con periodo de las fechas antes mencionadas, aún pueden acudir al Registro Civil de su localidad e iniciar con las labores.



“Pueden trasladarse a las oficinas municipales del Registro Civil y tienen que llevar la comprobación que marca la ley; si fueron bautizados su fe de bautismo, cualquier identificación que tengan, si llevan copias se cotejan con las originales, una constancia de residencia que emite el Ayuntamiento de manera gratuita y la demás documentación la arroja el sistema de la CURP”, expuso.



Con ello, se cotejan los datos y se hace la reposición inmediata del acta de nacimiento, lo cual es parte fundamental en tema de identidad y es un derecho humano, tal como lo establece la Carta Magna.



“Nosotros como Gobierno del Estado marcamos ese ritmo de trabajo y con el orgullo de ser mexicanos seguimos realizando un trabajo digno, en campo y a raz de suelo”, sostuvo Arturo Domínguez.



Para finalizar, el Director del Registro Civil en el Estado refirió que este programa es el único en el país, en enfocarse en recuperar actas de nacimiento de personas que debido a siniestros o perdida de los libros en sus municipios, no cuentan con su documentación oficial; por lo que se buscó la estrategia adecuada para brindar este servicio y otorgarlo de manera gratuita.



Cabe mencionar que gracias a estas acciones, docentes que no podían jubilarse por el cambio de CURP al registrarse por segunda ocasión, ahora ya pueden generar sus trámites correspondientes, así mismo, quienes tenían juicios civiles, problemas con asuntos labores por el mismo cambio en el número de acta de nacimiento, entre otras tantas dificultades que les provocó un segundo registro, ahora ya pueden acceder a una homologación que les permite tener una sola identidad oficial y realizar cualquier trámite sin ningún problema.