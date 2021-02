Hace muñecos con ropa de fallecidos por COVID, “para que los recuerden por siempre”

Ángeles Hernández Barragán es una diseñadora de modas que ha comenzado a tener popularidad por realizar, con prendas de ropa de personas fallecidas, peluches para que sus familiares los recuerden por siempre.



A través de la página de Facebook: Divino Momento, la joven de 29 años que estudió licenciatura de Diseño e Industria del Vestido en una universidad de la ciudad, recordó que comenzó a hacer ositos para su bebé y posteriormente lo publicitó en sus redes sociales.



"Todo empezó porque realicé algo para mi bebé, con mamelucos y de ahí lancé el modelo en las redes sociales y comenzaron a pedirme y por la pandemia comenzaron a pedir para familiares que fallecieron", dijo.



Más de 15 ositos es la demanda que ha tenido en por lo menos 15 días, sostuvo que las personas que le piden ositos le llevan prendas para tener una manera bonita de recordarlos y no tener solamente la ropa guardada sino también es un recuerdo para ellos.



"Para hacer los ositos la persona me contacta, me da la prenda, por ejemplo, de una camisa me pidieron que usara toda la prenda y salió un peluche y una almohadita", agregó.



Algunas personas sí le platican su historia cuando le llevan prendas, éstas son, en su mayoría, de fallecidos por pandemia, otros que fallecieron hace tiempo y guardan la prenda y para ellos es una manera de tenerlo en exhibición y no en un cajón donde la ropa se desgasta.



"Sí es mucha responsabilidad para mí pero me alegra que me den la confianza, que me den una prenda que vale mucho para ellos y lo hago con más gusto, confían en el talento, cuando entrego es de su cara de nostalgia y me escriben que les encantó", expuso.



Hace poco una persona le dio cuatro prendas para hacer ositos, ya que lo van a repartir entre sus hermanos en el 14 de febrero para tener el recuerdo de su mamá.



"Apenas tiene dos meses que comencé con los ositos, tuvo auge mi página por los ositos, más de 20, me recomiendan", insistió.



La elaboración de los ositos cuesta 200 pesos y tarda entre uno y dos días en hacerlos.