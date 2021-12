Hacienda podría otorgar recursos al INE para revocación de mandato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de que Hacienda de recursos adicionales al INE para realizar la revocación de mandato, siempre y cuando esto no afecte los programas sociales y el organismo electoral ajuste a la baja sus gastos en sueldos, asesores y viáticos.En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo celebró el fallo del TEPJF que ordenó al Instituto llevar a cabo ese ejercicio democrático.“Es muy importante la resolución de ayer, porque lo que queda claro y es lo que debe saberse, gritarse a los cuatro vientos, es que va a haber consulta. Eso es la esencia, va a haber consulta. Hay un añadido, que no es lo fundamental, porque lo principal es que se está ordenando que se realice la consulta, para que no nos andemos por las ramas”.Señaló que INE tiene que hacer un ajuste a su presupuesto para financiar la revocación, liberal fondos, por lo que recomendó a los analistas a que hagan un análisis del presupuesto del INE.“Cuánto gastan en viáticos, en compra o renta de vehículos, quiénes tienen vehículos, cuánto en combustible, viajes, una revisión. Y si se actúa con austeridad se puede también hacer una reducción de los sueldos de los altos funcionarios públicos, cuánto ganan los consejeros en total; asesores, cuántos asesores, cuánto ganan", dijo el Presidente.“Deben decir cuánto va a costar (la revocación), cuánto van a liberar y que Hacienda vea si tiene posibilidad, de acuerdo a las prioridades porque hay que seguir apoyando a quienes más necesitan”.El presidente López Obrador instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a que se revise con Hacienda y con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP) si pueden aportar algo.“Está cayendo dinero –no del pago de impuestos– sino de fraudes, al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y de ahí pueda salir algo, y luego también está cayendo mucho dinero de las extorsiones”.