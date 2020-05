Hacienda va por exadministrador de Aduana de Tuxpan por corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que han presentado dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los exadministradores de aduanas de Tuxpan, Veracruz y de Progreso, Yucatán, así como una en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California, por presuntos actos de lavado de dinero, funcionarios que ya fueron removidos de sus cargos.



En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, Nieto Castillo detalló que además se sigue investigando a cuatro administradores de aduanas por posibles actos de corrupción y lavado de dinero.



“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo riesgo aparecían con una calificación alta, es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso y una tercera de un agente en Mexicali; seguimos integrando información respecto a otras cuatro aduanas para efecto de cumplir con el planteamiento del presidente López Obrador, de que se acabe la corrupción en las aduanas del país”, dijo.



—¿Cuántos administradores están en este riesgo alto por posibles actos de corrupción?



—De acuerdo con nuestro modelo de riesgo, han salido seis personas que pudieran tener un riesgo.



—¿Cuál sería el procedimiento, se les expulsaría? ¿Qué sigue?



—Se está haciendo la investigación, la idea es evidentemente hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control y bueno, por supuesto presentar la denuncia como ya lo hemos hecho en estos casos anteriores ante la FGR; en caso de que hubiera indicadores que nos permitieran hacer el bloqueo de cuentas, por supuesto hacerlo.



—¿Siguen trabajando?



—Hay casos en donde ya no están trabajando.



—¿Cuántos?



—Tres casos.



En otro tema, Nieto Castillo reiteró que la UIF no investiga al exsecretario de Salud, José Narro, por presuntas contrataciones ilegales en el Sector Salud e indicó que desde el inicio de la presente administración se han presentado cuatro denuncias vinculadas a estos señalamientos en la pasada administración.



“Estamos por supuesto investigando otros casos, un poco en seguimiento a lo que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho al presentar su informe, su primer informe y evidentemente con la actual administración, el planteamiento que tengo del Presidente es muy claro: tener una política de cero tolerancias a la corrupción y a la impunidad y hasta este momento vamos ahí y pues no hay nada en particular contra el doctor Narro”, dijo.