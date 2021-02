Hacienda va por Miguel Alemán Velasco y su hijo por fraude fiscal con Interjet

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, denunció al ex gobernador de Veracruz. Miguel Alemán Velasco (1998-2004), así como a su hijo, Miguel Alemán Magnani por un presunto fraude fiscal por un monto de 66 millones 285 mil 195 pesos, hechos que habrían ocurrido en el mes de diciembre de 2018.



La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado jueves 11 de febrero del año en curso, por el director general de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación.



En su denuncia, las autoridades federales acusan a la empresa Interjet, a su presidente, Miguel Alemán Velasco y a su vicepresidente, Miguel Alemán Magnani por no haber entregado a la Federación 66 millones 285 mil 195 pesos que retuvo por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) a sus trabajadores durante el mes de diciembre de 2018, lo que a consideración de la autoridad hacendaria actualizaría el delito de fraude fiscal calificado.



Por este delito, el ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco, así como su hijo Miguel Alemán Magnani, podrían enfrentar penas de hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.



Cabe recordar que en abril del 2020, el Sistema de Administración Tributaria realizó un embargo precautorio de la propiedad sede de la Fundación Miguel Alemán Valdés, ubicada en la Ciudad de México, por las deudas de Interjet.