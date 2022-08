Halcones de Xalapa no vuelan; pasan mala temporada

Un coach despedido, dos triunfos de nueve posibles y una lluvia de críticas en redes sociales empañan la temporada 2022 de los Halcones de Xalapa dentro de la Liga SiSNova de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP).De 9 juegos celebrados, la quinteta xalapeña suma 7 derrotas (seis al hilo) y dos victorias.Con 12 fechas por resolver para cerrar el calendario, la directiva encabezada por Ángel Morales Blanchett le dio las gracias al entrenador catalán Edu Torres para reemplazarle en el timón con el puertorriqueño Allans Colon.Con el boricua en el banquillo, los emplumados rompieron la racha de pérdidas y se alzaron con un triunfo en el Nido del Halcón de 76 sobre 66 de los Soles de Mexicali, aunque falta un juego —previsto para la noche de este viernes 19— para finalizar la serie.La otra victoria la consiguieron el 6 de agosto en el Nido, con un marcador de 91 sobre 89 contra Abejas de León, aunque la serie quedó empatada uno a uno.La llegada de Colón aligeró los ánimos en las redes de la afición, la cual en las últimas semanas exigió no solo la cabeza de Edu Torres sino del nigeriano Jaleel Akindele, anunciado el pasado 10 de agosto como el fichaje bomba del calendario de los Halcones.Enfundado con la casaca 17, el pivot consiguió conservar el puesto dentro de la plantilla de Colón, a pesar de los reclamos de la afición, dado que los emplumados presumen la peor ofensiva del torneo, con un promedio de 79.2 y 713 puntos.Tan solo en la última partida, el nuevo jugador solo tuvo un rebote , cuatro bloqueos y ninguna recuperación, aunque aportó 8 puntos en la victoria contra Mexicali.En la temporada, los emplumados acumulan derrotas ante los Dorados de Chihuahua (2); Fuerza Regia (2); Abejas de León (1) y Plateros de Fresnillo (2).El resto de la temporada la jugarán ante Libertadores de Querétaro, Mineros, Astros, Correcaminos de Victoria, y cierran ante el líder de la competencia, Dorados de Chihuahua en calidad de visitante.Halcones de Xalapa ocupa el penúltimo lugar de la estadística de la SiSNova, con 11 puntos, mismos que comparte con Correcaminos, que solo tiene una victoria.Ver una tanda de cuatro periodos de los Halcones en la duela oscila entre los 155 (en las zonas E y F) a los 175 pesos (en las zonas A, B, C y H).Los rivales de los emplumados ofrecen entradas más baratas: León, con costos desde los 0.00 a los 100 pesos; Chihuahua, de los 50, 80 y 100 pesos y Fuerza Regia, a 150 pesos.“Juntos somos más fuertes”, publicó el perfil de Halcones el 15 de agosto, dos días después de despedir a Edu Torres tras una insistencia de los aficionados por la baja del entrenador catalán.“Sabemos identificar cuando ‘algo’ está fallando y el mencionarlo no significa que no los apoyemos”, posteó una usuaria en Facebook.“A luchar pero con armas, si entras a la guerra sin ellas ya vimos lo que pasa. Fuera Edu Torres y Akindele”, “Ya saben quien debe de irse, también es parte de la lucha, hacer lo que sea necesario hacer”.“Si siguen luchando con gente tan nefasta como Edu Torres, Gustavo Quintero y jugadores malísimos como Akindele será mejor que ya se resignen”.“Desgraciadamente por fuera no se ve todo el esfuerzo que hace el equipo”.“Si no sacan a Edu junto con Akindele no vuelvo a ir al Nido, ustedes sabrán si pierden afición”.“Un dato contundente e irrefutable sobre la nueva contratación: Akindele. Estas hablando del "deporte ráfaga" y contratar a alguien de casi 40 años tampoco es de lo más inteligente.Ponte a pensar: casi 40 años, mide más de 2 metros ¿cuánta movilidad y agilidad puede tener? ¿Cuánto tiempo podrá correr? ¿Cuánta velocidad le impondrá al equipo para hacer rompimientos rápidos y bajar con la misma velocidad a defender?”“Es increíble que aficionados se percaten de detalles tan obvios y los disque expertos de la parte deportiva no lo vean, desde el año pasado les venden puro humo con sus fichajes bomba”; expresó la hinchada en la red.